FC Schalke 04: Gnadenloses Experten-Urteil – „S04 qualitativ am Ende der Bundesliga“

Der FC Schalke 04 schöpft nach der katastrophalen Hinrunde weiterhin Hoffnung auf den ersehnten Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Nach dem 5:2-Heimsieg im Abstiegsduell gegen Hertha BSC sind die Königsblauen nicht mehr Tabellenschlusslicht.

Ein Experte, der trotz der starken Rückrunde an den Abstieg des FC Schalke 04 glaubt, bewertete jetzt die Kaderqualität der Königsblauen. Was die S04-Fans wohl dazu sagen werden?

FC Schalke 04: Heftige Experten-Kritik

Nach der Hinrunde galt der FC Schalke 04 schon bei vielen Experten als sicherer Absteiger. Mit gerade einmal neun Punkten lag die Mannschaft von Trainer Thomas Reis abgeschlagen auf dem letzten Platz. In der Rückrunde sieht das schon wieder viel besser aus. 15 Zähler konnten die Königsblauen bisher holen und haben die rote Laterne am vergangenen Wochenende an Hertha BSC übergeben.

Lob und Kritik gibt es von Sky-Experte Dietmar Hamann, der vor einigen Wochen noch mit einem sicheren Abstieg der Gelsenkirchener rechnete. „Die Schalker Mannschaft hat einen unheimlich guten Zusammenhalt. Qualitativ stehen sie zwar eigentlich am Ende der Bundesliga, aber die besten Mannschaften gewinnen auch nicht immer“, erklärte der 49-Jährige.

Hertha steht auf dem letzten Platz mit 22 Punkten. Davor haben S04 und Stuttgart je 24 Punkte und zum rettenden Ufer sind es drei Zähler, wo aktuell der VfL Bochum liegt. „Auch, wenn die anderen qualitativ besser sind, kannst du das mit Geschlossenheit, Kampfgeist und mit 60.000 im Rücken wettmachen“, betonte Hamann, der den Ruhrpott-Klub in der Hinserie noch scharf kritisiert hatte.

Drama im Abstiegskampf?

Im März sagte Hamann noch: „Ich würde den Schalkern den Klassenerhalt wünschen, aber ich glaube nicht, dass sie es packen“, so der Sky-Experte. Schließlich müsse der FC Schalke 04 „gegen die großen Mannschaften noch am Ende der Saison spielen.“ Und tatsächlich hat es das Restprogramm der Knappen in sich.

Am kommenden Spieltag geht es zum SC Freiburg, dann steht das Heimspiel gegen Werder Bremen an. Am 31. Spieltag gastiert S04 in Mainz und anschließend in München beim Rekordmeister. Eine Woche danach ist die Frankfurter Eintracht zu Gast, ehe das letzte Saisonspiel bei RB Leipzig ausgetragen wird.