FC Schalke 04: DIESE Aktion sorgt im Pokal bei allen für Verwirrung

Gelsenkirchen. Schalke 04 kann doch noch gewinnen. In einem packenden Pokal-Kampf siegten die Knappen am Ende mit 4:1 gegen den 1. FC Schweinfurt 05.

Jedoch hätte das Spiel an einigen Stellen kippen können. Schalke 04 hatte bei einigen Szenen auch Glück. Eine Situation sorgte für große Verwirrung.

FC Schalke 04: Sané sieht mutmaßlich zwei Mal Gelb

Was war passiert? Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte Manuel Salif Sané für den wackeligen Malick Thiaw in der Innenverteidigung. Und Sané war von Anfang an gefordert. Nach 56. Minuten wurde er an der Mittellinie böse von Kristian Böhnlein gefoult.

Schweinfurt 05 – FC Schalke 04 1:4 (1:2)

Tore: 1:0 Thomann (37.), 1:1 Ibisevic (39.), 1:2 Schöpf (44.), 1:3 Schöpf (81.), 1:4 Raman (86.)

Der Senegalese sprang sofort erzürnt auf und stürmte auf den Übeltäter los. Schiedsrichter Sven Jablonski und einige der Mitspieler mussten die beiden Streithähne trennen. Sowohl für Böhnlein als auch für Sané gab es im Anschluss Gelb – dachte man zunächst.

Einige Zeit später leistete sich dann nämlich Sané ein Foul im eigenen Strafraum, als er Adam Jabiri am Kopf traf und so einen Strafstoß fabrizierte. Jablonski zog erneut die Gelbe, allerdings nicht die Rote Karte.

Hier sah Sané vermeintlich Gelb – Bentaleb steht in der Nähe. Foto: imago images/ Poolfoto

Ein Missgeschick des Schiedsrichters, der in einer umkämpften zweiten Hälfte ohnehin alle Hände voll zu tun hatte? Scheinbar nicht, denn wie sich wenig später herausstellte, galt die erste Gelbe Karte nicht Sané sondern dessen Teamkollegen Nabil Bentaleb, der sich bei der Auseinandersetzung in der Nähe seines Verteidigerkollegen befunden hatte.

Fährmann pariert den Strafstoß. Foto: imago images/Poolfoto

Der Elfmeter kam den Königsblauen dann auch nicht mehr zu Schaden. Beim Stand von 2:1 aus Sicht der Schalker parierte Torwart Ralf Fährmann und war damit der Garant dafür, dass die Schweinfurter nicht noch zurückkamen.

So lief das Spiel

Schalke 04 startete nervös in das Pokalduell. Schweinfurt dagegen presste aggressiv und erarbeitete sich in der Anfangsphase Chance um Chance. Martin Thomann war es, der die Bayern mit der 1:0 Führung belohnte (37.).

Die bis dahin schwachen Knappen antworteten postwendend, gingen noch vor der Halbzeit durch Tore von Ibisevic (39.) und Schöpf (44.) in Führung. Im zweiten Durchgang wurde es aus blauweißer Sicht dann deutlich besser.

Der gehaltene Elfmeter tat sein Übriges. In der Schlussphase machten erneut Schöpf mit einem sehenswerten Distanzschuss (81.) und Benito Raman (84.) alles klar und schossen Schalke in die zweite Runde. (mh)