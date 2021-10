FC Schalke 04: Pokal-Blamage perfekt! Grammozis-Entscheidung treibt die Fans zur Weißglut

Die Blamage ist perfekt! Der FC Schalke 04 verabschiedet sich bereits in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal. Gegen 1860 München gerieten die Knappen früh in Rückstand und kamen später in Unterzahl nicht mehr zurück.

Dimitrios Grammozis zog den Unmut der Schalke-Fans mit gleich mehreren Personalentscheidungen auf sich.

FC Schalke 04: Grammozis‘ Plan geht nach hinten los

Bereits vor dem Anpfiff sorgte der Trainer für einen Paukenschlag. Gegen den Drittligisten rotierte Grammozis kräftig durch – obwohl er seine Spieler stets gewarnt hatte, den Gegner nicht zu unterschätzen. Dennoch blieben Stammkräfte wie Keeper Martin Fraisl, Thomas Ouwejan oder Simon Terodde draußen.

Die Knappen verlassen geknickt das Stadion. Foto: imago images/kolbert-press

Der Poker wurde bereits nach wenigen Minuten bestraft. Nach nur fünf Minuten leistete sich Ouwejan-Ersatz Darko Churlinov einen folgenschweren Patzer. 1860-Stürmer Stefan Lex bedankte sich und schob den Ball durch die Beine von Ralf Fährmann – der entscheidende Treffer.

Grammozis gestand den Fehler ein, nahm den überforderten Churlinov schon nach 21 Minuten vom Feld. Im zweiten Durchgang kamen dann auch Terodde und Kapitän Danny Latza. Dafür musste Rodrigo Zalazar weichen. Eine Entscheidung, die die Fans abermals nicht verstanden.

Der Uruguayer war bis zu seiner Auswechslung einer der besten Schalker, beackerte die rechte Seite und sorgte immerhin für den Hauch von Torgefahr. Am Ende half es nichts. Grammozis‘ Plan ging nach hinten los, und 1860 steht im Achtelfinale.

FC Schalke 04: Fans verstehen Personalentscheidungen nicht

Im Netz überschlugen sich die Reaktionen erwartungsgemäß. Viele S04-Anhänger machen den Coach für die Niederlage verantwortlich. „Ein ordentliches Eigentor von Grammozis diese Aufstellung“, urteilte ein Twitter-Nutzer.

„Anhand der Aufstellung hat man gesehen, dass Grammozis den Gegner einfach nicht ernst genommen hat“, meint ein anderer und legt nach: „Dazu kommen noch absolut fragwürdige Wechsel während des Spiels.“

Andere warfen dem Cheftrainer einen „kompletten Arroganz-Anfall“ vor. „Diese Niederlage geht allein auf die Kappe von Dimitrios Grammozis. Eine einzige Blamage“, wettert ein Schalke-Fan. (mh)