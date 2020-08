FC Schalke 04: DFB terminiert Pokalrunde – doch eine wichtige Information fehlt

Jetzt stehen die Termine für den Saisonstart des FC Schalke 04 endgültig fest. Sowohl der Saisonstart als auch die erste Runde des DFB-Pokal wurden terminiert.

Jedoch gibt es beim FC Schalke 04 eine besondere Auffälligkeit. Ein wichtiges Detail für das Pokalspiel ist immer noch ungeklärt.

FC Schalke 04: Wohin geht Schalkes Pokal-Reise?

Auf den FC Schalke 04 warten reizvolle Wochen. In der Liga stehen innerhalb der ersten fünf Spieltage gleich drei schwere Gastspiele an. Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund werden die Gegner sein. Los geht es am 18. September beim Eröffnungsspiel gegen den Triple-Sieger aus München.

So weit kam Schalke in den letzten Jahren:

19/20: Viertelfinale (0:1 gegen Bayern München)

18/19: Viertelfinale (0:2 gegen Werder Bremen)

17/18: Halbfinale (0:1 gegen Eintracht Frankfurt)

16/17: Viertelfinale (0:3 gegen Bayern München)

15/16: 2. Runde (0:2 gegen Borussia Mönchengladbach)

Schon fünf Tage zuvor steigen die Königsblauen im Pokal ins Spielgeschehen ein. Der Deutsche Fußball-Bund setzte die Begegnung von S04 auf den Sonntag, 13. September um 15.30 Uhr an. Soweit nichts Ungewöhnliches.

Vermutlich geht es für die Knappen gegen Schweinfurt. Foto: imago images/HMB-Media

Jedoch: Noch immer steht nicht fest, wohin es für die Knappen geht. Nach wie vor steht der Pokal-Gegner nicht fest. Bei der Auslosung erhielt Schalke das Los „Bayrischer FV Bester Amateurverein RL Bayern“. Das Problem dabei: Anders als viele andere Landesverbände brach Bayern ihre Regionalliga nicht ab.

Diese soll in den kommenden Wochen fortgeführt und zu Ende gespielt werden. Allerdings ohne den eigentlichen Tabellenführer Türkgücü München. Dieser wurde als Aufsteiger in die dritte Liga aus der Wertung genommen.

Schweinfurt scheint der Gegner zu werden

Somit zählen die Münchener nicht mehr als Amateurverein. Diesen Platz wird nun höchstwahrscheinlich der 1. FC Schweinfurt 05 einnehmen. Da die RL Bayern mutmaßlich nicht vor der ersten Pokal-Runde fortgeführt wird, wird auch kein Team mehr die Schweinfurter vom Thron stoßen können.

Absolute Sicherheit wird es für Schalke 04 allerdings erst Anfang September geben. Am 5. September trägt der bayrische Landesverband sein Pokalfinale aus. Anschließend sollen die spielberechtigten Teams aus dem Süden offiziell für den DFB-Pokal gemeldet werden.