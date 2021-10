FC Schalke 04: DIESE Fan-Aktion sorgt beim DFB-Länderspiel für Aufsehen – auch der S04 reagiert

Wenn ein Profi beim FC Schalke 04 in der laufenden Saison aktuell für Schlagzeilen sorgt, dann ist das Neuzugang und Top-Torjäger Simon Terodde.

Erst vor Kurzem stellte der Stürmer des FC Schalke 04 den Zweitliga-Torrekord ein. Jetzt wollen ihn die Fans sogar in der deutschen Nationalmannschaft sehen. Beim DFB-Länderspiel sorgte eine Aktion für Aufsehen, auf die sogar der S04 reagierte.

FC Schalke 04: DIESE Aktion sorgt beim DFB-Länderspiel für Aufsehen

Eine Angriffswelle nach der anderen rollte auf das rumänische Tor zu, jedoch lange Zeit ohne Erfolg. Einen klassischen Stoßstürmer hätte das DFB-Team am Freitagabend in Hamburg sicher gut gebrauchen können.

Am Ende gewann die deutsche Nationalmannschaft zwar mit 2:1 gegen Rumänien, aber für die Szene des Abends sorgte ein Fan mit einem Pappschild, auf dem „Hey Hansi, wo ist Terodde?“ stand.

Mit einem Augenzwinkern postete der FC Schalke 04 zu Beginn der zweiten Halbzeit, als es noch 1:0 für Rumänien stand, das Foto des deutschen Fans, der die Frage an den Bundestrainer Hansi Flick stellte, auf Twitter. Dazu schrieb der S04: „Hätte bestimmt schon ein- bis dreimal geklingelt...“

S04-Fans feiern Pappschild

Kurioserweise erzielte Serge Gnabry nur weniger Minuten nach dem Post den 1:1-Ausgleich. In der 81. Minute traf Thomas Müller letztlich zum 2:1 für das DFB-Team, das damit drei wichtige Punkte in der WM-Qualifikation geholt hat.

Ob die Partie mit Simon Terodde eventuell besser gelaufen wäre, ist natürlich unklar. Jedoch zeigte sich der S04-Stürmer in der laufenden Saison einmal mehr, was für ein überragender Stürmer er ist. Am vergangenen Spieltag stellte der Angreifer den Rekord von 153 Toren in der 2. Bundesliga ein.

Für die Aktion wird der Fußball-Fan im Netz nicht nur von den S04-Fans gefeiert. „Schild des Abends“, „Überragender Fan“ und „Was für eine Legende“ heißt es unter anderem in den Kommentaren. Jetzt muss Hansi Flick nur noch auf die Frage antworten...