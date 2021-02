FC Schalke 04: Anheizen für „ein geiles Derby“ – SO will Fährmann das Team motivieren

Für den FC Schalke 04 geht es im anstehenden Revierderby um alles.

Die Duelle mit Borussia Dortmund sind zwar sowieso immer brisant, doch die derzeitige Lage des FC Schalke 04 macht es an diesem Wochenende noch ein wenig spannender. Torwart Ralf Fährmann hat sich daher etwas Besonderes ausgedacht, um seine Kollegen zu motivieren.

FC Schalke 04: Ralf Fährmann setzt im Derby auf eine besondere Motivation. Foto: imago images/motivio

FC Schalke 04: Fährmanns Video-Trick

Wird das Derby am Samstagabend das letzte auf absehbare Zeit? Schalke blickt dem Abstieg ins Auge, hat bereits neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Ein Sieg gegen Dortmund gäbe noch mal einen enormen Hoffnungsschub für die bedrohten Knappen.

Damit das Wunder doch noch wahr wird und es am besten gegen den verhassten Erzrivalen beginnt, greift der S04-Torwart Ralf Fährmann auf einen Video-Trick zurück, um seinen Teamkollegen ordentlich Dampf zu machen.

--------------

So liefen die letzten fünf Derbys aus Sicht von Schalke 04:

24. Oktober 2020: 0:3

16. Mai 2020: 0:4

26. Oktober 2019: 0:0

27. April 2019: 4:2

8. Dezember 2018: 1:2

---------------

„Ich habe ein paar Videos in unsern Mannschafts-Chat gestellt, um sie heiß zu machen, damit wir ein geiles Derby spielen“, erklärt der Keeper vor dem so wichtigen Spiel in einer Medienrunde. „Wir brauchen Punkte, ein Sieg am Samstag wäre ein super Einstieg in eine kleine Serie.“

Schalke nach der legendären Aufholjagd im Derby. Foto: imago images/Fotostand

Wenn einer über besondere Derbymomente Bescheid weiß, dann ist es Ralf Fährmann. Der 32-Jährige steht vor seinem zwölften Revierderby als Spieler. Verrückte Szenen hat er dabei genug erlebt, beispielsweise das 3:3 bei seinem Bundesligadebüt 2008, als Schalke bereit 3:0 führte.

+++ Mesut Özil: Irres Video zeigt singenden Özil – Fans feiern Ihn: „Der König“ +++

Aber auch bei der legendären 0:4-Aufholjagd im Stadion des BVB stand Fährmann auf dem Feld, damals sogar als Kapitän. Ob sein Motivationstrick am Wochenende seine Wirkung entfalten wird?

FC Schalke 04: Vorteil durch Ruhepause?

Obwohl es für die Knappen in dieser Saison überhaupt nicht läuft, gibt es dennoch Hoffnung auf einen Derbysieg. Da wäre zum einen der Fakt, dass auch der BVB mehr oder weniger durch die Liga torkelt. Die Schwarzgelben gewannen nur eines der letzten sechs Ligaspiele.

------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Schock-Nachricht! Vor dem Derby muss S04 jetzt DAS verkraften

FC Schalke 04: Jochen Schneider macht große Ankündigung – und lässt die Fan-Herzen damit höher schlagen

FC Schalke 04: Buhlt S04 um den Überflieger des Özil-Klubs?

------------

Unter der Woche gelang zwar ein Sieg in der Champions League, doch auch das könnte zum Vorteil für Schalke 04 werden: Immerhin hatte die Mannschaft von Christian Gross eine komplette Woche Vorbereitung und kann ausgeruht in das Spiel gehen. (mh)