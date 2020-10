FC Schalke 04: Ausgerechnet Höwedes redet den BVB stark – „In einer anderen qualitativen Sphäre“

Es ist mal wieder soweit. Der Ruhrpott und ganz Fußball-Deutschland blicken gespannt dem Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund entgegen.

Während der BVB nach seiner Peinlich-Pleite in Rom eine Reaktion zeigen will, will der FC Schalke 04 vor allem seine Serie brechen. Ob das klappt? Ausgerechnet der ehemalige S04-Profi Benedikt Höwedes redet den Gegner stark.

FC Schalke 04: Höwedes will Schalke kämpfen sehen

Das Derby hat seinen eigenen Charakter. Wie auch in Pokalspielen gilt: Dieses Duell hat seine eigenen Gesetze. Das wird schon mit einem Blick auf die letzten Jahre deutlich. Während Dortmund in der jüngeren Vergangenheit oft als sportlich überlegen galt, waren es die Schalker, die mit viel Willen immer wieder was reißen konnten. Bestes Beispiel: Das 4:4 im November 2017 nach 0:4-Rückstand.

---------------

So gingen die letzten 5 Derbys aus:

16. Mai 2020:

Dortmund 4:0 Schalke

Dortmund 4:0 Schalke 26. Oktober 2019:

Schalke 0:0 Dortmund

Schalke 0:0 Dortmund 27. April 2019:

Dortmund 2:4 Schalke

Dortmund 2:4 Schalke 8. Dezember 2018:

Schalke 1:2 Dortmund

Schalke 1:2 Dortmund 15. April 2018:

Schalke 2:0 Dortmund

----------------

Es gäbe für die Königsblauen wohl keinen besseren Zeitpunkt als die Begegnung am Samstag, um die Serie von 20 sieglosen Spielen in Folge zu brechen. Gerade nachdem sich der BVB in Rom erschreckend schwach präsentierte.

Höwedes stand in 12 Derby-Partien auf dem Feld. Foto: imago images/Sven Simon

Dennoch sieht Schalke-Legende Benedikt Höwedes den ungeliebten Nachbarn als deutlich überlegen an und macht erstmal wenig Mut. „Dortmund schwebt, trotz der negativen Ausreißer in der Champions League und in der Liga gegen Augsburg, derzeit in einer anderen qualitativen Sphäre als Schalke“, erklärt der ehemaliger Verteidiger gegenüber der „Bild“.

+++ FC Schalke 04: Ausgerechnet ER wäre einst fast bei Borussia Dortmund gelandet +++

Doch auch er weiß, was am besten hilft, um sich in das Derby zu fighten. „Es geht darum, die richtige Mentalität auf den Platz zu bringen“, so Höwedes. Zur Not auch mit Fouls. Einem Erling Haaland oder Jadon Sancho müsse man folgendes klarmachen:

„Ihnen muss man auch mal auf die Füße treten und ihnen zeigen: Wenn du an mir vorbeikommen willst, tut das richtig weh.“ Nur so sei es möglich, die Partie erfolgreich gestalten zu können.

Schalke braucht Erfolgserlebnis

Auch für den Kopf wäre ein gutes Remis oder gar ein Sieg enorm wichtig. Das erklärt Trainer Manuel Baum schon seit seinem Antritt auf Schalke. Die Spieler bräuchten endlich ein Erfolgserlebnis. Das sieht auch Höwedes so, der die Probleme der Knappen vor allem als Kopfsache identifiziert.

------------

FC Schalke 04 News:

FC Schalke 04: Ludewig mit einer Kampfansage – „Es geht um alles“

FC Schalke 04: Einsatz fraglich – DIESER Ausfall würde im Derby besonders schmerzen

FC Schalke 04 fahndet nach den Derby-Übeltätern – doch DAS könnte zum Problem werden

------------

Dort habe Baum bereits gute Arbeit geleistet. „Man spürt, dass der Glauben zumindest wieder da, dass die Pläne, die man aufstellt, auch aufgehen können“, meint der Ex-Profi. (mh)