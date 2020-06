FC Schalke 04: Wagner spricht Klartext – „Wir können doch nicht…“

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 befindet sich im Dauer-Krisenmodus. Seit 13 Bundesliga-Partien wartet die Mannschaft von Trainer David Wagner auf einen Sieg.

Trotz der teilweise desaströsen Auftritte will Wagner eins klarstellen: Den Spielern mangele es nicht an Ehrgeiz oder Siegeswillen.

FC Schalke 04: Wagner wirft S04 keinen Mangel an Ehrgeiz vor

13 Spiele ohne Sieg, darunter Niederlagen gegen Abstiegskandidaten wie Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen – David Wagner und seine Mannschaft sind sich der Krise mehr als bewusst. „Um ganz ehrlich zu sein, sprechen wir schon seit Wochen darüber, zu zeigen, dass wir es besser können“, so Wagner offen.

David Wagner. Foto: Jan Huebner/Pool

Der Coach gibt zu: „Ich weiß, dass diese Serie schrecklich klingt und schrecklich ist.“ Einen bestimmten Vorwurf an die Profis kann er jedoch nicht nachvollziehen: „Wir können doch nicht den jungen Kerlen, die da die letzten drei, vier Spiele angetreten sind, den Ehrgeiz und den Willen, sich reinzuhauen und das Bestmögliche zu machen, absprechen.“ Diese Art der Kritik sei der völlig falsche Ansatz.

Wagner lobt sogar die Auftritte der zuletzt durch viele Verletzungen massiv verjüngten S04-Mannschaft. „Ich finde, wie diese Truppe das gerade in den letzten Spielen gemacht hat, das war – auch wenn wir nicht gewonnen haben – absolut in Ordnung.“

----------

S04-Top-News:

ER kritisiert den Umgang mit Nübel – „Selbst eine Baustelle aufgemacht“

Experte teilt heftig gegen David Wagner aus – „Ist etwas, das ich nicht verstehen kann“

----------

Gemeinsam mit der sportlichen Leitung des Klubs arbeitet Wagner derweil an einer umfassenden Analyse der Gründe für die heftige Krise. „Wir sind schon seit mehreren Wochen daran, unsere Situation - sowohl das, was bis Mitte Februar passiert ist, als auch das, was nach Mitte Februar passiert ist - zu analysieren und daraus unsere Schlüsse zu ziehen.“

Jetzt wolle er in den letzten beiden Spielen der Saison aber erst einmal kurzfristige Lösungen finden für das, was passiert ist. Am Samstag haben die Schalker gegen Wolfsburg (15.30 Uhr, DER WESTEN berichtet live >>) die erste Gelegenheit dazu. (the)