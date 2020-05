FC Schalke 04: So erklären Trainer Wagner und Kapitän Caligiuri die Augsburg-Pleite

Gelsenkirchen. Der Schmerz saß tief, als David Wagner vom FC Schalke 04 nach der desaströsen 0:3-Pleite vor das Mikrofon trat.

Der Trainer suchte nach einer Erklärung für den blutleeren Auftritt seiner Mannschaft. Daniel Caligiuri hatte eine einfache Erklärung parat.

FC Schalke 04: Das sagen Wagner & Caligiuri zur Augsburg-Pleite

„Ich will nicht sagen, dass wir klar unterlegen waren“, stellte Caligiuri gleich nach dem Spiel am Mikrofon von „Dazn“ klar und schob nach: „Vom Ergebnis her – okay.“ Schalke sei jedoch von Anfang an aggressiv aufgetreten und habe eine Reaktion auf die Derby-Niederlage gegen den BVB zeigen wollen.

Durch individuelle Fehler habe man sich dann aber den folgenschweren Freistoß eingehandelt, der zum 1:0 für die Gäste führte. „Dass er nach zehn Minuten gleich so reinhaut, da können wir leider nichts machen“, gab der Kapitän offen zu. Angesprochen auf die eigene Offensiv-Schwäche hatte er eine simple Antwort parat: „Wir müssen einfach aus unseren Chancen ein Tor machen, dann sind wir wieder dran.“

Fassungslos: Daniel Caligiuri. Foto: Martin Meissner/AP-Pool/dpa

Caligiuri zeigte sich kämpferisch: „Wir dürfen jetzt auf jeden Fall nicht den Kopf verlieren. Wir müssen einfach positiv nach vorne schauen und an unseren leichten Fehlern zu arbeiten, dass wir wieder so agieren wie in der Hinrunde.“

Trainer Wagner: „Situation geht nicht spurlos vorbei“

Trainer David Wagner machte ebenfalls den frühen Gegentreffer mitverantwortlich für die Niederlage, ergänzte jedoch: „Danach haben wir aus unserer Dominanz zu wenig Torgefahr kreiert.“ In der zweiten Halbzeit sei seine Mannschaft zudem „sehr verkrampft“ gewesen.

„Dass wir aus individuellen Fehlern Tore kassieren, passt zu der Situation, in der wir uns befinden“, so Wagner. „Da spielt die Psyche eine sehr große Rolle. Die Situation geht an den Jungs nicht spurlos vorbei.“ Es gehe jetzt darum, die Spieler zu unterstützen, damit diese wieder mit mehr Selbstvertrauen spielen könnten.

Schon am Mittwoch sind die Schalker wieder gefragt. Dann geht es zum Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf. In der von Wagner ausgerufenen „Woche der Vorentscheidungen“ ist dann ein Sieg Pflicht. (the)