FC Schalke 04: Fans reiben sich über ehemaligen Trainer verwundert die Augen – „Es ist alles so absurd“

Wenn es einen Trainer gibt, den die Fans des FC Schalke 04 ungern in Erinnerung haben, dann ist es David Wagner.

Für viele Anhänger der Königsblauen ist der 49-Jährige der Hauptschuldige für den Absturz beim FC Schalke 04. Während der S04 aktuell in der 2. Liga einen schlechten Saisonstart verkraften muss, läuft es bei Wagner hingegen richtig gut.

FC Schalke 04: Fans reiben sich über Ex-Trainer verwundert die Augen

Seit diesem Sommer trainiert Wagner den Schweizer Meister Young Boys Bern und darf sich schon über einen großen Erfolg freuen.

Am Dienstagabend qualifizierte sich das Wagner-Team erfolgreich für die Gruppenphase der UEFA Champions League. Gegen den ungarischen Teilnehmer Ferencvaros Budapest entschieden die Young Boys sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel mit 3:2 für sich.

Wer hätte das gedacht? Bei einem ehemaligen Trainer des FC Schalke 04 läuft es aktuell richtig gut. Foto: IMAGO / Geisser

Bei Ferencvaros ist ebenfalls ein alter Bekannter aus der Fußball-Bundesliga auf der Trainerbank. Peter Stöger, der jahrelang den 1.FC Köln und den BVB für eine halbe Saison trainiert hat.

FC Schalke 04: „Es ist alles so absurd“

Dass ausgerechnet David Wagner den Sprung in die Königsklasse geschafft hat, kommt für viele Fans des FC Schalke 04 total überraschend. So schreibt einer: „David Wagner spielt übrigens Champions-League-Gruppenphase diese Saison mit Bern. Während wir irgendwo in Regensburg 1:4 verlieren dürfen. Und wer hat auch seinen Teil dazu beigetragen, dass es jetzt so ist? Richtig David Wagner. Es ist alles so absurd.“

David Wagner spielt übrigens Champions League Gruppenphase diese Saison mit Bern. Während wir irgendwo in Regensburg 1:4 verlieren dürfen. Und wer hat auch seinen Teil dazu beigetragen das es jetzt so ist? Richtig David Wagner. Es ist alles so absurd. #S04 — Benedikt (@Benedikt_Vivek) August 25, 2021

Ein anderer S04-Anhänger kann es ebenfalls nicht glauben. „Kannst du keinem erzählen, dass der gute David Wagner jetzt Champions League spielt und wir 2. Liga.“

Gegen wen die Schweizer in der Gruppenphase antreten müssen, erfahren sie bei der Auslosung am Donnerstag (26. August). Die Berner sind in Topf 4 gesetzt und dürften somit eine ziemlich schwere Gruppe erhalten.

FC Schalke 04: Ex-Coach rechnet mit S04 ab

Vier Spiele, vier Punkte und Platz 13: Diesen Saisonstart hat sich der FC Schalke 04 sicherlich ganz anders vorgestellt. Ein ehemaliger S04-Trainer rechnete beim „Doppelpass“ mit dem Traditionsklub ab.