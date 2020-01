FC Schalke 04: Kein Training mit der Mannschaft – diese drei Stammkräfte bereiten S04 Sorgen

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 muss vor dem Rückrundenauftakt gleich um drei Stammkräfte bangen! In der Trainingseinheit am Montag trainierte Matija Nastasic eigenständig und nahm nicht am Mannschaftstraining teil.

Amine Harit und Suat Serdar fehlten komplett, waren gar nicht auf dem Platz. Ist ein Einsatz der drei Stammkräfte gegen Gladbach in Gefahr?

FC Schalke 04: Nastasic und Harit fehlen im Training

Harit und Serdar trainierten offiziell aufgrund von Belastungssteuerung nicht mit. Ein Ausfall der beiden wäre für die Schalkern vor dem ersten Spiel nach der Winterpause ein heftiger Schlag.

Trainer David Wagner hätte aber wohl ein noch größeres Problem, wenn neben Harit auch Nastasic ausfallen würde. Dieser trainierte nur individuell, nachdem er im Testspiel gegen den Hamburger SV einen Schlag abbekommen hatte.

Die ohnehin schon brenzlige Situation in der Innenverteidigung würde Wagner zur Improvisation zwingen. Eigentlich sind für das Spiel gegen Gladbach Ozan Kabak und Matija Nastasic vorgesehen. Fällt Letzterer aus, stehen keine ebenbürtigen Alternativen zur Wahl.

Auf Nachfrage zeigte sich Nastasic, der wegen eines privaten Termins zu spät zum Training kam, jedoch optimistisch. „No Problem“, sagte der Serbe am Rande des Trainings. Schalke muss hoffen, dass er Recht behält.

Ebenfalls nicht beim Training war Nachswuchstalent Nassim Boujellab. Den Offensivmann, der sich zuletzt immer mehr an die A-Elf der Schalker herangerobbt hatte, plagen Oberschenkelprobleme.