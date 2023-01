FC Schalke 04 zieht Konsequenzen – Stuff-Mitglied wird freigestellt

Der FC Schalke 04 hatte in den vergangenen Monaten einige Probleme. Diese waren sowohl sportlicher als auch finanzieller Natur. Im Verlauf der Hinrunde sind immer wieder wichtige Spieler weggebrochen, sodass zwischenzeitlich fast alle Defensivspieler ausfielen.

Jetzt scheinen die Klub-Bosse des FC Schalke 04 genug zu haben und haben reagiert. Es trifft ausgerechnet Reha-Trainer David Gröger.

FC Schalke 04 stellt Reha-Trainer frei

Wie die „Bild“ berichtet, sei aus der Mannschaft der Königsblauen immer wieder zu hören, dass die Comebacks der verletzten Spieler „holprig“ verlaufen würde. Aus diesem Grund soll der abstiegsbedrohte Klub nun die ersten Konsequenzen gezogen und Reha-Trainer David Gröger freigestellt haben.

Der 42-Jährige wurde erst im letzten Juli verpflichtet. Zuvor war er als „Bundestrainer Athletik“ beim Deutschen Handball-Bund tätig. Nun wurde er von seinen Aufgaben bei den Profis der Schalker entbunden. Laut dem Bericht erscheint es möglich, dass er in naher Zukunft einen Job in der Knappenschmiede oder in der Frauenfußball-Abteilung übernehmen wird.

FC Schalke 04: Entscheidung wegen Verletzten-Duo?

Laut dem Bericht der „Bild“ können Alex Kral und Thomas Ouwejan immer noch nicht wieder voll mittrainieren. Die beiden Akteure sollen zusammen mit Sepp van den Berg lediglich lockere Übungen absolvieren, während sich der Rest der Mannschaft intensiv auf den Rückrundenauftakt gegen Eintracht Frankfurt vorbereitet.

Auch wenn den tschechischen Mittelfeldspieler seit geraumer Zeit Rückenprobleme plagen hoffen die S04-Verantwortlichen wohl darauf, dass er schon bei den Testspielen gegen Zürich, Nürnberg und Bremen ein paar Minuten auf dem Platz stehen kann. Ouwejan sollen immer noch seine Knie-Probleme zu schaffen machen. Wann der Niederländer zurück auf den Platz kann, ist unklar. Fest soll laut den Informationen der Zeitung allerdings stehen, dass ein neuer Linksverteidiger verpflichtet werden soll. Aufgrund der leeren Kassen scheint dieses Vorhaben allerdings schwer zu realisieren zu sein.