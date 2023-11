FC Schalke 04 reißt der Geduldsfaden: Diesen Stars droht bei S04 wohl das Aus

Seit mehreren Jahren gibt es beim FC Schalke 04 einen Durchbruch nach dem anderen. In fast jeder Saison verlassen zahlreiche Spieler den Klub, neue Profis schließen sich dem Traditionsverein an. Das wird sich vermutlich wohl auch in Zukunft nicht ändern.

Dabei plant der FC Schalke 04 wohl auch jetzt schon, sich von einigen Spielern bald zu trennen. Genauer gesagt geht es um vier Stars, denen das Aus bei den Gelsenkirchenern droht.

FC Schalke 04 reißt der Geduldsfaden

Die Saison in der 2. Bundesliga ist noch lang, dennoch plant der FC Schalke 04 schon einmal für die kommende Spielzeit. Laut der „Bild“ gibt es auch schon eine Streichliste. Vier S04-Profis sollen den Verein verlassen. Die Gründe hierfür sind verschieden.

Einer davon ist Simon Terodde, der nach dem Abstieg seinen Vertrag bis Sommer 2024 verlängert hat. Offiziell wird der Stürmer erst zum Saisonende entscheiden, ob er weitermacht oder im Verein einen anderen Job erhält. In der laufenden Saison konnte Terodde noch nicht überzeugen, fiel allerdings auch einige Wochen verletzt aus. Im Gegensatz zur Aufstiegssaison 2021/22, als er 30 Tore erzielte, ist S04 unzufrieden mit dem 35-Jährigen. Bislang kommt er nur auf zwei Treffer.

Auch Dominick Drexler gehörte zur Aufstiegsmannschaft, war damals ein fester Bestandteil des königsblauen Kaders, aber hat in dieser Spielzeit schon vier Pflichtspiele verletzt verpasst. Zudem enttäuschte auch der Mittelfeldmann bisher. Kein Tor, kein Assist. Von dem 33-Jährigen haben sich die Bosse sicherlich mehr erhofft, weshalb sein Vertrag, der im Sommer ausläuft, wohl auch nicht mehr verlängert wird.

Stars vor dem Aus?

Er ist ein Schalker Jung, kehrte nach mehreren Jahren 2021 zu den Knappen zurück und war Kapitän: Danny Latza. Doch seit seiner Rückkehr verpasste der Mittelfeldspieler 26 Pflichtspiele aufgrund der vielen Verletzungen. Gute Argumente, damit sein Vertrag, der ebenfalls im kommenden Sommer endet, beim FC Schalke 04 verlängert wird, konnte Latza bislang aber auch nicht bringen. Sollte sich das nicht ändern, ist seine Zeit beim Revierklub wohl auch zu Ende.

Auf dieser Position hat der FC Schalke bislang große Sorgen: die Außenverteidigung. Cedric Brunner wird gegen Nürnberg (4. November, 13 Uhr) aufgrund seiner Leistenverletzung bereits zum siebten Mal in dieser Saison ausfallen. Im Winter soll ein neuer Rechtsverteidiger verpflichtet werden. Für Brunner bedeutet das, dass im Sommer auch er wohl den Klub verlassen muss. Neben den vielen Verletzungen sind auch teils nicht stabile Leistungen ausschlaggebend dafür, dass seine Zeit in Gelsenkirchen nicht fortgesetzt wird.