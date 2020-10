FC Schalke 04: Vereine waren bereits einig! DARAN scheiterte der da-Costa-Deal

Gelsenkirchen. Auf ihn hatten sich die Fans des FC Schalke 04 bereits gefreut. Der Wechsel von Danny da Costa schien bereits so gut wie sicher. Er wäre der dritte Spieler gewesen, der in diesem Sommer von Frankfurt nach Gelsenkirchen gewechselt hätte.

Doch eine Verkündung des Wechsels am Deadline-Day ließ auf sich warten, ehe es hieß der Wechsel sei gescheitert. Nun kommen Details ans Licht, warum da Costa nicht zum FC Schalke 04 wechselte.

FC Schalke 04: da Costa legt Veto ein

Die Position des Rechtsverteidigers zählte zu den größten Baustellen im Kader der Schalker. Zu Beginn der Saison half dort Sebastian Rudy aus – der ist jetzt in Hoffenheim. Neu-Trainer Manuel Baum setzte schon in Leipzig auf Alessandro Schöpf – auch der Plan ging schief.

So sollte es da Costa sein, der die Knappen mutmaßlich per Leihe verstärkt hätte. Nach Goncalo Pacencia und Frederik Rönnow wäre er die dritte Frankfurt-Verpflichtung für Sport-Vorstand Jochen Schneider in dieser Transferperiode gewesen.

Schneider hätte da Costa gerne verpflichtet. Foto: imago images/Revierfoto

Nach Informationen der „Hessenschau“ waren sich beide Vereine auch schon einig über den Deal. Es fehlten lediglich die Unterschriften aller Beteiligten. Und da grätschte schlussendlich ausgerechnet da Costa selbst dazwischen. Wie das Nachrichten-Magazin erfahren haben will, legte der Verteidiger sein Veto ein. Der 27-Jährige hatte wohl keine Lust auf Königsblau.

Da Costa, der bei den Hessen noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, will lieber bei der Eintracht um seinen Platz kämpfen. Das überrascht insofern, als dass er unter Trainer Adi Hütter aktuell einen schweren Stand hat und zuletzt eine öffentliche verbale Ohrfeige hinnehmen musste.

>>> FC Schalke 04: Fans können aufatmen! DESHALB platzte Kolasinacs Bundesliga-Rückkehr <<<

Doch ganz offensichtlich zieht er dies dem Abstiegs-Stress, welcher ihn auf Schalke erwarten würde, vor. Auch die Frankfurter wären über einen Abgang nicht traurig gewesen, mutmaßt die „Hessenschau“. Mit dem Geld hätte die Eintracht gerne einen neuen Stürmer verpflichtet.

Ludewig statt da Costa

So wurde am Montagabend auf Schalke Kilian Ludewig als neuer Spieler der Königsblauen vorgestellt. Der 20-Jährige kommt per Leihe von RB Salzburg und hat wegen der dünnen personellen Lage beste Chancen, gleich als Stammspieler durchzustarten.

--------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Naldo als Coach? Trainer-Legende schießt gegen den Verein – „Ist ein Affront“

FC Schalke 04: Intimer Einblick – Du glaubst nicht, was Mark Uth in seinem Kühlschrank hat

Schalke-Boss Jochen Schneider wagt Erklärungsversuch – „Das kommt von der Birne“

------------

Unter den Fans des FC Schalke 04 gab es am Deadline Day dagegen einige enttäuschte Gesichter. Dem Verein schlug viel Häme entgegen. Wie die Anhänger der Knappen die Transferphase bewerten, liest du hier >>> (mh)