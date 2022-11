FC Schalke 04: Spektakuläre Rückkehr? Berater heizt Gerücht an – „Kann sich vieles vorstellen“

In der Winter-Transferperiode möchte sich der FC Schalke 04 noch einmal stärken, um in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga den erhofften Klassenerhalt zu schaffen. Dabei könnte wohl auch ein ehemaliger Profi des FC Schalke 04 helfen, der mit einer Rückkehr zu den Königsblauen gehandelt wird. Jetzt heizt sein Berater die Gerüchte sogar an.

Die Gerüchte machten schnell die Runde bei den Fans des FC Schalke 04. So soll sich Königsblau mit einer Rückkehr von Daniel Caligiuri beschäftigen.

FC Schalke 04: Spektakuläre Rückkehr?

Der ehemalige Profi des Bundesliga-Aufsteigers ist beim Anhang beliebt und wird als Derbyheld gefeiert. „Er kann sich grundsätzlich vieles vorstellen“, verrät Marco Caligiuri, Bruder und Berater des Augsburg-Stars gegenüber dem Portal „Fussball-Nachrichten“.

Noch haben weder Gespräche noch Verhandlungen zwischen den beiden Parteien stattgefunden. Der Vertrag von Caligiuri beim FC Augsburg läuft im Sommer 2023 aus. Unter FCA-Trainer Enrico Maaßen spielt er aber keine große Rolle. Daher könnte ein kostengünstiger Abgang im Winter ein Thema sein.

FC Schalke 04: Passt Caligiuri zu S04?

Mit seiner Erfahrung könnte er eine gute Ergänzung für das Team von Trainer Thomas Reis sein. In der Bundesliga kommt der vielseitig einsetzbare Profi auf 369 Einsätze. Darüber hinaus absolvierte er für Schalke 04 auch in der Champions League und Europa League mehrere Spiele für die Knappen.

Mit seiner aktuellen Rolle in Augsburg ist Caligiuri überhaupt nicht zufrieden, erklärt sein Berater. „Nichtsdestotrotz hat er einen laufenden Vertrag beim FC Augsburg und macht das, was er bisher immer gemacht hat, nämlich sich auf seine Arbeit und seine Leistungen auf dem Platz zu konzentrieren.“

Ob es dann tatsächlich zu einer spektakulären Rückkehr zum FC Schalke kommt, wird sich dann in der Winter-Transferperiode zeigen. Ab dem 1. Januar haben die Mannschaften dann die Möglichkeit, neue Spieler zu verpflichten.