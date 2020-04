FC Schalke 04: Finanz-Chef Peters mit düsterer Vorhersage: „Neuverpflichtungen ohne Geld...“

Gelsenkirchen. Wie geht es weiter beim FC Schalke 04? Dass der der Verein von der Corona-Krise hart getroffen wird, machten die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen immer wieder klar.

Jetzt stellte sich Finanzvorstand Peter Peters den Fragen der Fans. Dabei wurde deutlich: Vieles ist noch immer unsicher. Peters wagte allerdings eine düstere Vorhersage.

FC Schalke 04: Peters mit düsterer Transfer-Prognose

Via Facebook beantwortete Peters einige Fan-Fragen und stellte gleich zu Beginn klar: „Wie alle, mache ich mir natürlich auch Sorgen. Alles, was wir tun, hängt an unserem Fußballspiel.“ Nach derzeitigem Stand soll der Spielbetrieb in der Bundesliga im Mai in Form von Geisterspielen wieder aufgenommen werden.

Die finanzielle Situation des FC Schalke 04 sei stark davon abhängig, wann wieder Normalität einkehrt. „Letztendlich ist es eine entscheidende Frage, wie lange die Krise anhält und welche Maßnahmen getroffen werden müssen“, erklärte Peters, der für die derzeitigen Maßnahmen der Politik vollstes Verständnis zeigte.

Bei den zukünftigen Transfer-Aktivitäten des Klubs ist der Finanzvorstand bemüht, auf die Bremse zu treten: „Wir sind momentan in einer schwierigen Situation. Wir müssen Liquidität sichern. Wir sind alle gut beraten, das Thema Neuverpflichtungen nicht an die Nummer 1 unserer Handlungen zu stellen.“

Es sei jetzt an der sportlichen Leitung, alternative Lösungen zu finden. Peters verweist dazu auf den Sportvorstand: „Neuverpflichtungen ohne Geld, die Antwort freue ich mich sehr, von Jochen Schneider zu hören.“

Dem Vernehmen nach wird sich auch Schneider in nächster Zeit den Fragen der Fans stellen – und möglicherweise mehr zu den Personalplanungen des Klubs sagen können. (the)