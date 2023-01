FC Schalke 04: Ex-Star löst Vertrag auf – folgt jetzt die spektakuläre S04-Rückkehr?

Zwei Neuzugänge, aber kein Flügelstürmer. Der FC Schalke 04 hat eine große Problem-Position und in diesem Transferfenster wollte der Klub eigentlich Verstärkung holen. Bislang war S04 dabei aber nicht erfolgreich.

Nun hat ein ehemaliger Profi des FC Schalke 04 seinen Vertrag aufgelöst und ist somit ablösefrei zu haben. Sofort gab es Aufregung bei den Fans. Kommt es jetzt zu einer spektakulären Rückkehr?

FC Schalke 04: Ex-Star löst Vertrag auf

Die Rede ist von Christian Clemens, der von 2013 bis 2016 beim FC Schalke 04 unter Vertrag stand. Doch bei den Königsblauen hatte man sich mehr vom Flügelstürmer erhofft, der damals für knapp drei Millionen Euro vom 1. FC Köln verpflichtet wurde. Nur 28 Spiele absolvierte er für den S04. Hartnäckige Verletzungen verhinderten weitere Partien im Schalke-Trikot.

Nachdem er in der Saison 2015 an den 1. FSV Mainz 05 verliehen worden war, wechselte er ein Jahr später fest zu den Rheinhessen. Anschließend folgten noch Engagements beim 1. FC Köln und Darmstadt 98, ehe der Wechsel zum polnischen Erstligisten Lechia Gdanks im vergangenen Jahr im Februar folgte.

Dort ist er jetzt aber auch nicht mehr unter Vertrag. Der ehemalige S04-Profi gehört ab sofort nicht mehr zum Kader. Am Sonntag (15. Januar) schrieb er auf seinem Instagram-Kanal: „Hi Leute, ich habe meinen Vertrag bei Lechia Gdansk aufgelöst und bin ab morgen wieder in der Heimat. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht.“ Auch der polnische Erstligist bestätigte die Auflösung des Kontrakts.

Spektakuläre S04-Rückkehr?

In den sozialen Medien machte die Meldung auch bei den königsblauen Fans die Runde. Schließlich ist der FC Schalke 04 auf der Suche nach einem neuen Flügelstürmer. Christian Clemens wäre mit seinen 31 Jahren ein erfahrener Bundesliga-Spieler, den S04 im Kampf um den Klassenerhalt braucht. Eine Rückkehr würde doch da eigentlich passen – oder etwa nicht?

Christian Clemens absolvierte für den FC Schalke 04 nur 28 Spiele. Foto: IMAGO / foto2press

Die Knappen müssten zudem keine Ablöse zahlen, da Clemens vertragslos ist. Lediglich das Gehalt müsste S04 übernehmen. Ob Sportvorstand Peter Knäbel über eine Rückkehr nachdenkt, wird sich dann zeigen.

Bis zum 31. Januar 2023 um 18 Uhr hat Schalke noch Zeit, um neue Spieler zu verpflichten. Am Samstag (21. Januar) findet der Auftakt in die zweite Saisonhälfte bei Eintracht Frankfurt statt. Mit Jere Uronen und Niklas Tauer haben die Gelsenkirchener bislang zwei Spieler per Leihe geholt, wobei Tauer mit Muskelfaserriss erst einmal ausfällt. Tim Skarke von Union Berlin soll ebenfalls noch in dieser Woche zum Team dazustoßen.