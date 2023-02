FC Schalke 04: Ex-S04-Talent jubelt doppelt – doch dann nimmt das Unglück seinen Lauf

Kein Platz im Kader oder nur zum Zuschauen verdammt: Beim FC Schalke 04 gab es viele Talente, denen der Durchbruch nicht gelungen ist. Es folgte anschließend der Wechsel, wo sich alles änderte.

+++ FC Schalke 04 erfüllt S04-Fan Herzenswunsch – in der Arena folgt dann die Überraschung +++

Einer dieser ehemaligen Spieler des FC Schalke 04 ist Cedric Teuchert. Der Stürmer ist mittlerweile bei Hannover 96 unter Vertrag und erlebte in der 2. Bundesliga einen Albtraum.

FC Schalke 04: Ex-S04-Profi erlebt Horror

Am 20. Spieltag empfing Hannover 96 den SC Paderborn. Die Niedersachsen sind mit zwei Niederlagen in Folge denkbar schlecht ins Jahr gestartet und wollten mit einem Sieg wieder im Aufstiegsrennen dabei sein. Dabei sah es auch direkt gut aus. Nach zwei Minuten sorgte Cedric Teuchert für die frühe 1:0-Führung. Weitere zwei Minuten später jubelte der ehemalige Spieler des FC Schalke 04 ein weiteres Mal. Die Hannover-Fans eskalierten.

Wieder nur zwei Minuten später war dann Paderborn das erste Mal durch einen weiteren Ex-Schalker erfolgreich. Robert Leipertz erzielte das 1:2 aus Sicht des SCP. In der 26. Minute traf dann Muslija zum 2:2-Ausgleich. Die Euphorie bei den Hannoveranern war direkt wieder verflogen, stattdessen drückte Paderborn auf den Führungstreffer. Und der gelang dann nach dem Seitenwechsel.

Teuchert trifft doppelt und verliert

Erneut war es Leipertz, der traf und die Ostwestfalen jubeln ließ. In der 71. Minute setzte Conteh noch einen drauf und erhöhte auf 4:2 für Paderborn. Zwar konnte Hannover durch Beier kurz vor dem Ende noch einmal auf 3:4 verkürzen, am Ende kassierte Ex-Schalker Teuchert allerdings die dritte Niederlage in Folge.

Cedric Teuchert hier im Trikot des FC Schalke 04 Foto: IMAGO / Fotostand

Der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz beträgt mittlerweile zwölf Zähler, dabei hat der HSV sogar noch eine Partie weniger. Auf die Relegation sind es acht Punkte.

Mehr News für dich:

Für Teuchert, der 2017 vom FC Schalke 04 verpflichtet wurde und zur Saison 2019/20 an Hannover verliehen wurde, waren es die Treffer 8 und 9 in dieser Spielzeit. Mit dem Aufstieg wird 96 wohl in dieser Saison nichts mehr zu tun haben.