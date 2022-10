FC Schalke 04: Lichtblick! Auf diese Rückkehr hat S04 sehnlichst gewartet

Für den FC Schalke 04 gab es nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Augsburg zwei schlechte Nachrichten: Sepp van den Berg und Rodrigo Zalazar werden in diesem Kalenderjahr kein Pflichtspiel mehr absolvieren.

Doch es gibt auch immerhin eine gute Neuigkeit beim FC Schalke 04. Ein Leistungsträger steht vor seinem Comeback.

FC Schalke 04 musste lange auf Brunner verzichten

Seit seiner Ankunft beim FC Schalke 04 hat sich Cedric Brunner zu einem Leistungsträger entwickelt. In den ersten fünf Bundesliga-Spieltagen stand der Verteidiger immer in der Startelf und absolvierte die kompletten 90 Minuten.

Doch nach dem 1:1-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart hatte sich Brunner mit muskulären Problemen abmelden müssen. Seitdem fiel der 28-Jährige aus, Henning Matriciani musste in den drei Partien gegen Bochum (3:1), BVB (0:1) und Augsburg (2:3) auf der rechten Seite ran.

Zwar machte Matriciani seine Arbeit ganz solide, dennoch fehlte es auf der rechten Seite an Durchschlagskraft und offensive Power. Die brachte Brunner häufiger in den Spielen mit, die er von Anfang an bestritt.

Brunner vor Startelf-Rückkehr bei S04

Seit vergangener Woche ist Brunner wieder im Mannschaftstraining des FC Schalke 04, aber war noch nicht komplett integriert. Daher stand er gegen Augsburg auch noch nicht im Kader.

Am Montag (3. Oktober) hat er das komplette Schalke-Training problemlos absolviert. Beim nächsten Pflichtspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen dürfte S04-Cheftrainer Frank Kramer den Neuzugang in die Startelf stellen.

Gute News für die Knappen, die zwei bittere Ausfälle für den Rest des Jahres hinnehmen mussten. Bei Sepp van den Bergwurde eine schwere Bänderverletzung diagnostiziert, Rodrigo Zalazar erlitt einen Mittelfußbruch. Beide S04-Stars werden lange ausfallen (Hier mehr dazu).