Karlsruhe – Schalke: Bitterer Ausfall steht fest! Sorgt Geraerts jetzt für eine Überraschung?

Länderspielpause vorbei, jetzt geht es im Vereinsfußball weiter. Für den FC Schalke 04 steht gegen den Karlsruher SC (22. Oktober, 13.30 Uhr) ein ganz wichtiges Spiel an. Es ist die Pflichtspiel-Premiere von Neu-Coach Karel Geraerts. Die Königsblauen wollen dabei die Trendwende einleiten und wieder in die Erfolgsspur finden.

Doch vor dem Auswärtsspiel des FC Schalke 04 in Karlsruhe gibt es schlechte Nachrichten. Geraerts verkündet, dass Rechtsverteidiger Cedric Brunner erneut ausfällt. Jetzt gilt es für einen kriselnden S04-Profi, den Ausfall des Leistungsträgers wettzumachen. Doch der neue S04-Trainer könnte auch für eine Überraschung sorgen.

Karlsruhe – Schalke: Bitterer Ausfall

Der Saisonstart für den FC Schalke 04 war mehr als nur katastrophal. Neun Spiele, zwei Siege, nur sieben Punkte. Bedeutet: Platz 16 in der Tabelle der 2. Bundesliga. Zu wenig für den Absteiger, der den direkten Wiederaufstieg in dieser Saison anvisierte. Nun aber haben die Königsblauen einen neuen Trainer, der erstmals am Sonntag in Karlsruhe auf der Bank Platz nehmen wird.

Das könnte dich auch interessieren: Schock um Huntelaar! Burnout-Erkrankung bei Schalke-Legende

Karel Geraerts will mit S04 die Trendwende schaffen. Doch bei seiner Premiere hat er gleich mit mehreren Problemen zu kämpfen. Auf der Rechtsverteidiger-Position fällt Cedric Brunner aus. Schon gegen Hertha (1:2) stand der Schweizer nicht zur Verfügung. Damals musste Henning Matriciani ran, der keine gute Figur abgab.

Ob der Fanliebling jetzt auch gegen den KSC spielen wird? In allen Partien, in denen Matriciani in dieser Saison spielte, konnte er nicht ansatzweise an seine Leistungen aus der vergangenen Spielzeit in der Bundesliga anknüpfen. Gegen den Karlsruher SC werden daher viele Augen auf ihn gerichtet sein – sollte er denn starten.

Murkin spielte gegen Almelo auf der rechten Seite

Denn in Karlsruhe könnte auch Neuzugang Derry Murkin spielen. Bereits im Testspiel gegen Heracles Almelo (4:1) setzte Geraerts ihn auf der rechten Seite ein. Ist er für Schalke auch eine Option auf dieser Position am Sonntag? „Das kann sein. Ich mag es, Spieler auf unterschiedlichen Positionen zu sehen. Derry hat einen großen Kampfgeist, das mag ich“, sagte Geraerts auf der Pressekonferenz am Freitag.

Doch diese schwierige Entscheidung wird nicht die einzige sein, die Geraerts treffen muss. Ob Rechtsverteidiger, Stürmer oder Torwart. „Es wird viele schwierige Entscheidungen für mich für Sonntag geben. 22 Spieler sind fit – und wir reden noch nicht über die Torhüter. Es wird Enttäuschungen geben. Im Fußball musst du enttäuscht sein, wenn du nicht spielst. Wichtig ist, zu sehen, wie sie reagieren. Ich brauche jeden meiner Spieler“, so der Belgier.

Mehr News für dich:

Vor allem aber die Torwart-Diskussion ist wieder neu entfacht. Nach der Verletzung von Marius Müller muss Geraerts nun zwischen Justin Heekeren, Ralf Fährmann und Michael Langer entscheiden.