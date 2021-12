FC Schalke 04: Traumtor von verliehenem Talent lässt Fans staunen – „Wieso haben wir den abgegeben?“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958.

Schalke 04: Die Talfahrt des Traditionsvereins bis in die 2. Liga

Der große Umbruch nach dem Abstieg forderte beim FC Schalke 04 viele Opfer. Zum Unverständnis vieler Fans verliehen die Knappen auch ihr Juwel Can Bozdogan.

In der Abstiegssaison zeigte der Youngster, was für ein Talent in ihm steckt. Dennoch hatte der FC Schalke 04 das Eigengewächs samt Kaufoption an Besiktas Istanbul verliehen. Und dort lässt der 20-Jährige nun alle staunen.

FC Schalke 04: Verliehenes Talent lässt Fans mit Traumtor ausrasten

Insgesamt 30 Spieler mussten den FC Schalke 04 verlassen, den meisten weinen die Fans keine Träne hinterher. Doch einen Abgang konnten viele nicht verstehen. Can Bozdogan wurde mit einer anschließenden Kaufoption an Besiktas Istanbul für den Rest der Saison ausgeliehen.

Verliehene Schalke-Spieler:

Amine Harit (Olympique Marseille)

Rabbi Matondo (Cercle Brügge)

Can Bozdogan (Besiktas Istanbul)

Ozan Kabak (Norwich City)

Hamza Mendyl (Gaziantep FK)

Nassim Boujellab (FC Ingolstadt)

Levent Mercan (Karagümrük)

In einem exklusiven Interview stellte er klar: „Es war keine Flucht! Ich habe meine Einsatzchancen dort einfach nicht mehr so gesehen.“ Die bekommt der Youngster stattdessen bei Besiktas, wo auch die Trainer und die Verantwortlichen von ihm überzeugt sind. Dass die Kaufoption gezogen wird, gilt aktuell als wahrscheinlich.

Am Freitagabend (3. Dezember) brachte Bozdogan nicht nur die Fans von Bestiktas, sondern auch die königsblauen Anhänger mit einem absoluten Traumtor zum Ausrasten. Beim Tabellenvorletzten der türkischen Liga Kasimpasa fasste sich die S04-Leihgabe ein Herz und hämmerte die Kugel aus gut 20 Metern unhaltbar in den Winkel zur Führung.

S04-Fans wünschen sich Bozdogan zurück

Zum Sieg reichte es am Ende doch nicht, Kasimpasa glich zum 1:1 aus. In der aktuellen Saison hat es Besiktas ziemlich schwer. Der amtierende Meister belegt nach 15. Spieltagen nur den 9. Tabellenplatz.

Auf Twitter freuen sich die vielen Schalke-Fans natürlich für das Talent, sind aber gleichzeitig auch wütend auf die Verantwortlichen, die ihn abgegeben haben. Schließlich halten sie viel von Bozdogan und würden ihn auch gerne in der kommenden Saison im S04-Trikot wiedersehen.

„Habe diesen Transfer von Anfang an nicht verstanden“, „Wieso haben wir ihn nochmal abgegeben?“ und „Was für ein Tor. Für Schalke ist er ja laut den Verantwortlichen zu schlecht...“, heißt es in den Kommentaren. Ob sich Besiktas dann tatsächlich dazu entscheidet, Bozdogan fest zu verpflichten, wird sich am Ende der Saison zeigen.

Der ehemalige Klub von Bozdogan will den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffen. Dafür müssen sie am aktuelle Tabellenersten St.Pauli vorbei. Wie sich die Königsblauen im direkt Duell schlagen, kannst du im Live-Ticker verfolgen>>>

Can Bozdogan. Foto: imago images/Depo Photos

