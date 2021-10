FC Schalke 04: Talent steht vor Abgang – Fans wollen es nicht wahrhaben

Von 30 Spielern musste sich der FC Schalke 04 bereits im Sommer trennen. Dass in den nächsten beiden Transferperioden noch einige S04-Profis den Verein verlassen werden, gilt als wahrscheinlich.

Besonders unter den aktuell sieben verliehenen Spielern des FC Schalke 04 gibt es einige Kandidaten, die womöglich dann in der nächsten Saison nicht mehr beim S04 unter Vertrag sind. Bei einem Talent könnte es jetzt sogar schneller gehen als erwartet.

FC Schalke 04: Bozdogan ist aktuell an Besiktas verliehen und könnte womöglich fest verpflichtet werden. Foto: IMAGO / RHR-Foto

FC Schalke 04: Talent steht vor Abgang

Ende August wurde Can Bozdogan an Besiktas Istanbul verliehen. In der Türkei erhofft sich das S04-Talent mehr Einsatzzeiten, die er auch bekam. Bei Besiktas scheint er inzwischen so gut zurecht gekommen zu sein, dass er über die Leihe hinaus bleiben könnte.

Diese S04-Spieler sind verliehen worden:

Ozan Kabak (Norwich City)

Amine Harit (Olympique Marseille)

Can Bozdogan (Besiktas Istanbul)

Nassim Boujellab (FC Ingolstadt)

Rabbi Matondo (Brügge)

Levent Mercan (Karagümrük)

Hamza Mendyl (Gaziantep)

Die letzten beiden Partien durfte Bozdogan von Beginn an spielen – in der Liga und in der Champions League.Besiktas verfügt zudem über eine Kaufoption.

Das türkische Portal „Sporx“ vermeldet jetzt, dass eine feste Verpflichtung des deutschen U-Nationalspielers auch angedacht ist. Demnach würden schon 1,8 Millionen Euro reichen, um den Verbleib zu sichern.

S04-Fans wollen Bozdogan weiter im Schalke-Trikot sehen

Reichlich Lob bekam die S04-Leihgabe von Trainer Sergen Yalcin. „Er ist körperlich sehr gut. Er ist ein sehr hochwertiger Spieler in Bezug auf Technik und Spiel. Er setzt seinen linken Fuß gut ein. Er hat großes Potenzial für die Zukunft. Geben Sie ihm mehr Zeit“, soll der Coach gegenüber der Geschäftsführung betont haben.

FC Schalke 04: Can Bozdogan darf bei Besiktas Istanbul viel Spielpraxis sammeln. Foto: IMAGO / Seskim Photo

Das haben auch die Schalke-Fans mitbekommen. Auf Twitter wollen sie es nicht wahrhaben, da sie viel von Bozdogan halten und ihn auch weiter im S04-Trikot sehen wollen.

„Unfassbar, wirklich. Könnte platzen, wenn ich das lese“, schreibt ein königsblauer Anhänger. Ein anderer findet es „einfach nur zum Kotzen.“ „Wäre wirklich schade, wenn er wechseln sollte“, „Darf doch nicht wahr sein“ und „Bitte nicht“, sind weitere Fan-Kommentare, die deutlich zeigen, dass Bozdogan bei den Schalke-Anhängern sehr beliebt ist.

Ob Besiktas dann tatsächlich die Kaufoption zieht, bleibt abzuwarten. (oa)