FC Schalke 04: Caligiuri mit klarer Ansage – „Wir müssen versuchen ...“

Gelsenkirchen. Noch vier Spiele bleiben dem FC Schalke 04 um eine völlig verkorkste Rückrunde am Ende vielleicht doch noch mit einem positiven Erlebnis zu Ende bringen können. Seit Wochen stolpert die Mannschaft von einem Misserfolg zum nächsten.

Von der in der Hinrunde so erfolgreichen Einstellung und Leistung ist nichts mehr zu sehen. Daniel Caligiuri, Vize-Kapitän des FC Schalke 04, spricht in einem vereinsinternen Interview jetzt Klartext, was sich in den letzten Spielen ändern muss.

FC Schalke 04: Kampf soll der Schlüssel zum Erfolg sein

Immerhin: Am vergangenen Wochenende konnte der FC Schalke 04 beim 1:1-Remis gegen Union Berlin den ersten Punktgewinn seit dem Bundesliga Re-Start feiern. Freude kommt im Verein trotzdem nicht auf.

Zu ideen- und mutlos treten die Knappen Woche für Woche an, Trainer David Wagner muss zudem immer wieder wichtige Spieler ersetzen, die verletzungsbedingt ausfallen. So spielten in Berlin beispielsweise Salif Sane auf der 6er-Position und Bastian Oczipka in der Innenverteidigung.

Daniel Caligiuri bei Schalke 04:

Spielt seit 2017 für Blauweiß

Entwickelte sich schnell zum Leader

Vize-Kapitän hinter dem verletzten Omar Mascarell

Stand in 105 Bundesligaspielen für Schalke auf dem Feld

Vertrag läuft im Sommer aus

Nichtsdestotrotz erwarten die Fans gegen Mannschaften wie Augsburg, Düsseldorf oder Union einfach einen Sieg. Das können die historisch schlechten Schalker allerdings aktuell einfach nicht liefern. „Klar ist, dass es spielerisch aktuell nicht so aussieht, wie wir uns das vorstellen“, sagt Schalkes Vize-Kapitän Daniel Caligiuri.

Daniel Caligiuris Forderung für die letzten 0⃣4⃣ Spiele der Saison 💬🎥#S04 | 🔵⚪️ | #S04B04 — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) June 11, 2020

Das belegen die Fakten eindeutig. Zwölf Spiele ohne eigenen Sieg, nur zwei Tore seit dem Neustart bei gleichzeitig elf Gegentreffern. Aus Platz fünf nach der Hinrunde mit Ambitionen auf die Champions League ist mittlerweile Platz zehn mit fünf Punkten Rückstand auf die Europa League geworden.

FC Schalke 04 – Bayer 04 Leverkusen

Anstoß: Sonntag, 14. Juni, 18:00 Uhr

Stadion: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Schiedsrichter: ?

Dennoch will Caligiuri die Flinte nicht ins Korn werfen und appelliert für das Duell gegen Bayer 04 Leverkusen an seine Teamkameraden. „Wir müssen über den Kampf kommen. Jeder muss voll mitziehen“, erklärt der 32-Jährige.

Ebenso müsse man wieder die Mentalität ins Spiel bringen, die man von Schalke kennt und gewohnt sei. Dann könne man auch trotz dem fehlenden Spielwitz aktuell wieder punkten.

Platz sieben reicht für Europa

Dass es sich dabei nicht nur um Durchhalteparolen handelt, muss die gesamte Mannschaft am Sonntag gegen Bayer 04 Leverkusen zeigen. Die Werkself spielte unter der Woche im Pokal gegen Saarbrücken und zog souverän ins Finale ein.

Dass Schalke nach wie vor Chancen auf Europa hat, liegt auch an Bayer. Durch den Finaleinzug von Leverkusen und dem FC Bayern München, berechtigt auch der siebte Platz in der Bundesliga an der Teilnahme zur Europa League (mehr dazu hier >>>). Mit einem Sieg könnte Schalke diesen nochmal angreifen.