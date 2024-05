FC Schalke 04: S04-Team freut sich für Erzrivale BVB – dann wird Asamoah deutlich

Es ist das heißeste Derby in Deutschland und jeder Fußballfan hat ganz genau hingeschaut, wenn der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund aufeinandertrafen. Das Revierduell zwischen den beiden Erzrivalen blieb in den letzten Jahren allerdings aus. Grund dafür sind die beiden Abstiege der Königsblauen in die 2. Bundesliga.

Beide Teams hatten am vergangenen Dienstag (7. Mai) gleichzeitig etwas zu Feiern. Während der FC Schalke 04 den Klassenerhalt schaffte, zog der BVB wenige Stunden später ins Champions-League-Finale ein. Einige S04-Stars freuten sich darüber. Doch Klub-Legende Gerald Asamoah gefiel das gar nicht, wie Torhüter Marius Müller jetzt auspackte.

FC Schalke 04: Asamoah sauer auf S04-Stars

Wenn es eine Mannschaft gibt, die Gerald Asamoah nicht ausstehen kann, dann ist es Borussia Dortmund. Der ehemalige Profi des FC Schalke 04 hatte in seiner aktiven Zeit sehr viele hitzige Duelle gegen den Erzrivalen aus dem Pott. Was jetzt aber die aktuelle Mannschaft der Königsblauen machte, ließ ihn wohl richtig wüten.

Auch interessant: FC Schalke 04: Star lässt mit Aussagen aufhorchen – „Kann nicht nochmal so eine Saison erleben“

Vergangene Woche machte der S04 gegen den VfL Osnabrück (4:0) den Klassenerhalt perfekt. Auf der Rückfahrt von Hamburg schaute das Team das CL-Halbfinale des BVB in Paris (1:0) an. Als Dortmund in Führung ging, freuten sich die Schalker.

Asamoah fand das nicht so lustig, drehte sich um und rief: „Sind wir jetzt Dortmund hier oder was?“, wie Torhüter Marius Müller in der Sendung „At Broski – Die Sport-Show“ auspackte. Daraufhin rief Simon Terodde: „Wir sind Deutschland!“

„Davon träumt jeder Fußballer“

In der Sendung war auch Dortmunds Torhüter Alexander Meyer, dem Müller deutlich machte, warum sich die Spieler des FC Schalke 04 für sie freuten – obwohl sie Rivalen seien: „Wir haben uns einfach gefreut – über unseren Klassenerhalt und für euch, dass ihr das jetzt erleben dürft. Davon träumt jeder Fußballer. Bei mir war es maximal an der PlayStation so. Ich wünsche euch das Beste.“

Mehr Nachrichten für dich:

Auch für das Finale gegen Real Madrid am 1. Juni drücke Müller dem BVB die Daumen, betonte aber gleichzeitig auch, dass es in einem Revierderby trotzdem „krachen“ würde. Genauso wie Asamoah werden sicherlich auch einige Schalker nicht darüber erfreut sein, dass die Mannschaft ausgerechnet dem verbitterten Erzfeind die Daumen drückt.