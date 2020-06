FC Schalke 04: Transfer fix! S04 holt Talent – sein Name lässt die Fans staunen

Der FC Schalke 04 hat das Rennen um ein großes Talent für sich entschieden.

Sportlich will es für den FC Schalke 04 zwar einfach nicht laufen. Seit Januar wartet man verzweifelt auf einen Sieg. Trainer David Wagner scheinen die Idee auszugehen – er flüchtet sich in immer gleiche Parolen und sorgt damit für Unverständnis bei den Fans.

Damit es in der nächsten Saison besser wird, soll der Kader des FC Schalke 04 umgestellt werden. Eine große Rolle sollen dabei wohl auch junge Talente spielen. Die Knappen haben nun den ersten Youngster verpflichtet.

FC Schalke 04: Cousin von Hakan Calhanoglu auf dem Sprung zu S04?

Dass Schalke 04 mehr Torgefahr benötigt und in der Defensive mehr Stabilität braucht steht außer Frage. Gegen Union Berlin, gerieten die Königsblauen mal wieder durch einen unnötigen Ballverlust und einen anschließenden Konter in Rückstand.

Nach vorne ging dann auch erschreckend wenig, es fehlte an Power und Kreativität. Einem Geniestreich von Verteidiger (!) Jonjoe Kenny war es am Ende zu verdanken, dass die Schalker immerhin einen Punkt aus der Alten Försterei mitnahmen.

-------------------

Union Berlin – FC Schalke 04 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Andrich (11.), 1:1 Kenny (28.)

------------------

Ein Mann, der in Zukunft gegen beide Probleme Lösungen mitbringen könnte, ist Kerim Calhanoglu. Der 17-Jährige steht aktuell bei der U-19 vom Bundesliga-Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag, wechselt aber im Sommer zum FC Schalke 04.

Kerims Cousin Hakan spielte noch bis 2017 in der Bundesliga. Foto: imago images/Jan Huebner

Der Name dürfte Fußball-Fans bekannt vorkommen. Kerim ist nämlich der Cousin von Hakan Calhanoglu. Der spielte zwischen 2012 und 2017 selbst in der Bundesliga und trug in dieser Zeit die Trikots des Hamburger SV und von Bayer Leverkusen.

-------------------

Das ist Kerim Calhanoglu:

Geboren am 26. August 2002

Cousin von Hakan Calhanoglu

Deutscher U-17-Nationalspieler

Absolvierte in der A-Junioren Bundesliga 18 von 20 Spielen (2 Tore/ 4Vorlagen)

---------------

Der Spieler selber verkündete seinen Wechsel bei Instagram. Schalke bestätigte nur kurz darauf die Verpflichtung. Laut "kicker" soll Junioren-Nationalspieler einen Vierjahresvertrag bekommen.

Calhanoglu überzeugt sowohl Defensiv als auch Offensiv

Was den Schalkern an dem Talent gefallen dürfte: Calhanoglu setzt trotz seiner defensiven Veranlagung immer wieder Akzente im Spiel nach vorne. In der A-Junioren-Bundesliga sammelte er in 18 Einsätzen immerhin sechs Scorerpunkte.

---------------

Damit erinnert er ein wenig an den Torschützen vom vergangenen Sonntag – Jonjoe Kenny. Der Engländer, der auf der rechten Abwehrseite zu Hause ist, bereitete in dieser Saison drei Treffer vor und erzielte zwei Tore selbst. Seine Leihe endet diesen Sommer, Schalke wird ihn vermutlich nicht halten können.

Mit Calhanoglu stände ein neuer Außenverteidiger schon bereit.

Schalkes Horror-Rückrunde

Seit zwölf Spielen wartet Schalke auf einen Sieg in der Bundesliga. Die Königsblauen sind das schlechteste Rückrunden-Team. (mh)