FC Schalke 04 im Höhenflug – DIESE Details verraten, warum!

Gelsenkirchen. Platz fünf, punktgleich mit Erzrivale Borussia Dortmund - der FC Schalke 04 ist wieder auf Erfolgskurs.

Nach dem Fast-Abstieg in der vergangenen Saison ist unter Trainer David Wagner wieder Leben beim FC Schalke 04 eingekehrt.

FC Schalke 04: Diese Statistiken verraten die Erfolgsformel

Und wie der Wagner-Erfolgsfußball aussieht, das zeigt die Zweikampfstatistik eindrucksvoll.

Ein paar Zahlen gefällig: Daniel Caligiuri ist mit 230 gewonnenen Zweikämpfen Platz zwei im Bundesliga-Vergleich. Noch beeindruckender sieht die Statistik aus Schalker Sicht aus, wenn man die Zweikampfquote generell ansieht. Hier führen gleich zwei Schalker Verteidiger.

Auf Platz 1 Salif Sané. 69,2 Prozent seiner direkte Duelle gewann der derzeit verletzte Abwehr-Recke. Kurios: Nach seinem verletzungsbedingten Ausfall wurde er von Ozan Kabak vertreten, der wiederum zu Saisonbeginn verletzt ausgefallen war. Kabak kam auf 68,6 Prozent gewonnene Zweikämpfe und liegt damit auf Platz zwei der Statistik. Die Zahlen zeigen eindrucksvoll: David Wagner setzt auf zweikampfbetontes Spiel und eine kompakte Defensive.

Salif Sané ist der zweikampftstärkste Bundesliga-Profi. Foto: imago images / Team 2

Mit 415 gewonnenen Kopfballduellen ist Schalke in der Bundesliga ebenfalls Zweiter.

Doppelt so viele Kontertore wie letzte Saison

Wie es dann erfolgreich nach vorne gehen kann, zeigen die sechs Kontertore der Knappen in der Hinrunde. Das waren doppelt so viele wie in der gesamten letzten Saison. Wenn es um die kreativen Momente geht, dann glänzt vor allem Amine Harit. Der Marokkaner, der seinen Vertrag kürzlich bis 2021 verlängert hat, ist unter den Top 5 der Bundesliga-Spieler mit den meisten intensiven Läufen.

Hinten knallhart und zweikampfstark, vorne blitzschnell und effektiv – so hat David Wagner S04 in seinem ersten halben Jahr umgekrempelt. Und so darf es aus Sicht der S04-Fans sicher weitergehen. (ms)