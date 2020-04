FC Schalke 04: Mascarell spricht über Comeback-Plan – „Der Doc war geschockt"

Arbeitet an seinem Comeback für Schalke 04: Omar Mascarell.

Gelsenkirchen. Immerhin in einer Hinsicht tut die Corona-Pause dem FC Schalke 04 gut: Das vom Verletzungspech gebeutelte Team kann sich endlich etwas erholen. Wichtige Stammkräfte arbeiten in Ruhe an ihrem Comeback.

So auch Kapitän Omar Mascarell, der in einem Interview offen über seine Rückkehr-Pläne spricht.

FC Schalke 04: Mascarell spricht offen über Comeback

Seit Ende Februar fehlt Mascarell dem Team. Im Abschlusstraining vor der bitteren 0:3-Pleite gegen Köln hatte sich der Mittelfeldmann einen Adduktorenriss mit Sehnenbeteiligung zugezogen. Die bittere Prognose lautete schnell: Saisonaus!

Doch Mascarell erholt sich schneller als gedacht. Für fast drei Wochen reiste er vor Kurzem nach Teneriffa, um dort einen Teil seiner Reha zu absolvieren. Nach der Rückkehr sei sogar das Ärzte-Team überrascht gewesen von der schnellen Gensung. „Ich habe das schon geahnt, weil ich mich auf Teneriffa jeden Tag besser gefühlt habe. Der Doc war aber ein wenig geschockt, wie schnell und gut die Heilung geklappt hatte“ erzählt Mascarell der „Bild“.

Er gehe deshalb davon aus, doch noch in dieser Saison ins Geschehen eingreifen zu können. Auch, weil sich der Spielplan durch die Corona-Zwangspause ohnehin verändert. „Wenn meine Reha weiter so gut läuft, kann ich Anfang Mai wieder voll mit dem Team trainieren. Dann wäre ein Comeback Mitte, Ende Mai realistisch“, macht er den Fans Hoffnung.

Schalke-Top-News:

Bis dahin soll der Ball in der Bundesliga laut den Planungen der DFL auch wieder rollen. Der Verband möchte den Spielbetrieb bereits Anfang Mai in Form von Geisterspielen wieder aufnehmen. Eine Versammlung der Profi-Klubs, bei der ein neuer Starttermin festlegt werden soll, wurde zuletzt verschoben. (the)