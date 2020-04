FC Schalke 04: Ex-Torwart Lehmann kritisiert Management – „Müssen in der Lage sein...“

Olaf Thon und Jens Lehmann erheben die Stimme! Beim „Sport 1 Doppelpass“ knüpfte sich die Expertenrunde den FC Schalke 04 vor.

Die Vereinslegende und der Ex-Torhüter kritisieren das Management des Vereins in den vergangenen Jahren deutlich.

FC Schalke 04: Lehmann und Thon kritisieren S04

Die Lage am Berger Feld ist brenzlich: Wegen der Corona-Krise hat der FC Schalke 04 derzeit finanziell schwer zu kämpfen. Die Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit werden jetzt mehr und mehr zum Problem. „Es geht um die Existenz“, betonte sogar Finanzvorstand Peter Peters.

Die Expertenrunde sieht große Fehler im Management des Klubs. Man hätte junge Talente in der Vergangenheit halten müssen, um später gut an ihnen zu verdienen, so der Tenor. „Mit Bayern und Dortmund zählt Schalke immer noch zu den drei größten Vereinen in Deutschland. Als solcher müssen sie in der Lage sein, Spieler halten zu können“, meinte etwa Jens Lehmann.

„Eurofighter“ Olaf Thon zufolge sei auch der Trainerverschleiß in den letzten Jahren zu groß gewesen. „Bei Domenico Tedesco hieß es auch, dass er ein super Trainer sei und anderthalb Jahre später ist er wieder weg“, stimmte Lehmann zu.

Letztlich glaube er aber, dass Schalke die Krise meistern werde: „Schalke wird niemals am Ende sein. Wir haben schon Situationen erlebt, wo man hätte denken können, jetzt wird es wirklich sehr eng. Aber davon sind sie weit entfernt.“

Neben seiner Kritik am Ex-Klub sorgte Lehmann jedoch auch mit einer Aussage zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland für Wirbel. Das allgemeine Kontaktverbot ist für den 50-Jährigen offenbar kein Grund für Geisterspiele. „Mir hat noch keiner erklären können, warum man in ein Stadion wie die Allianz Arena, das 70.000 Zuschauer fasst, nicht 20.000 Fans reinstecken kann.“ Erst vor etwa einem Monat hatte Lehmann mit ähnlichen Aussagen für Wut gesorgt. (>>> DER WESTEN berichtete). (the)