FC Schalke 04: Amine Harit spricht offen über seine Zukunft – „In Frankreich ist nur PSG...“

Gelsenkirchen. Offene Worte vom Shootingstar des FC Schalke 04, Amine Harit. In einem Interview spricht der Dribbelkünstler über seine Zukunftsoptionen.

Er vergleicht den FC Schalke 04 mit der internationalen Elite – die Königsblauen kommen dabei ziemlich gut weg.

FC Schalke 04: Harit nennt Zukunftsoptionen

Amine Harit läuft nun seit zweieinhalb Jahren im blau-weißen Trikot auf. In dieser kurzen Zeit hat der Marokkaner allerdings schon einiges erlebt. Nach einer grandiosen ersten Saison folgte wegen eines privaten Rückschlags eine regelrechte Seuchensaison.

Unter Trainer David Wagner fing sich Harit jedoch – und wurde zum wichtigen Leistungsträger in der Schalker Elf. Der 22-Jährige glänzt seit dem letzten Sommer wieder regelmäßig mit sehenswerten Einzelaktionen aber auch mit schönem Kombinationsfußball. Und mit der verbesserten Leistung kehren auch die hohen Ambitionen zurück. Im Interview mit dem französischen Magazin „Onze Mondial“ sprach Harit über einen möglichen nächsten Schritt auf der Karriereleiter.

„Es gibt drei bis vier in Spanien, fünf bis sechs in England“, so Harit auf die Frage, welche Klubs vorstellbar für ihn wären. „In Frankreich ist für mich nur Paris Saint-Germain größer als Schalke. Diese Klubs sind diejenigen, nach denen man suchen muss.“ Schalke sei für ihn wegen seiner Strahlkraft noch immer sehr beeindruckend. „Ich hatte diese Gelegenheit auf Schalke und bin stolz darauf, hier unterschrieben zu haben“, reflektiert er seinen Wechsel in den Ruhrpott.

Wie die kurzfristige Zukunft für Harit & Co aussieht, scheint derweil keiner so recht zu wissen. Seit sechs Wochen müssen sich die Bundesligaprofis fit halten, obwohl keine Spiele anstehen – bald soll der Ball aber endlich wieder rollen. Der Ligaverband DFL drängt zwar auf eine Fortsetzung der Bundesliga in den kommenden Wochen, doch die Rahmenbedingungen sind noch unklar. (the)