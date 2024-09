FC Schalke 04 – NAC Breda im Live-Ticker: Wiedersehen mit Ex-Star – neues Selbstvertrauen für S04?

Nach dem enttäuschenden 1:3 gegen den 1. FC Köln hat der FC Schalke 04 in der Länderspielpause Zeit, sich wieder zu sammeln und für das Auswärtsspiel beim Karlsruher SC (Freitag, 13. September, 18.30 Uhr) vorzubereiten. In der pflichtspielfreien Zeit steht für das Team für Karel Geraerts das Testspiel gegen NAC Breda an.

Der Eredivisie-Aufsteiger ist nicht besonders gut in die Saison gestartet und wird sich im Spiel FC Schalke 04 – NAC Breda neues Selbstvertrauen holen. Wie wird Geraerts dieses Spiel angehen?

FC Schalke 04 – NAC Breda im Live-Ticker:

Das Testspiel wurde auch dafür organisiert, dabei sich beide Teams in der Pause weiter entwickeln können. Wird Geraerts also seine A-Elf stellen oder den jungen Wilden eine Chance geben? Kann Königsblau neues Selbstvertrauen tanken? Alle Infos und Highlights der Partie findest Du hier im Live-Ticker.

FC Schalke 04 – NAC Breda: -:- (-:-)

Tore: /

++ Live-Ticker aktualiseren ++

16.30 Uhr: Hier erfährst Du, wo das Spiel live übertragen wird und wo Du den Test verfolgen kannst.

15.56 Uhr: In jedem Fall nicht zum Einsatz kommen wird Moussa Sylla. Der Top-Stürmer hat sich im Spiel gegen Köln eine Zerrung zugezogen und fällt vorerst aus. Auf Schalke hofft man, dass er bis zum Spiel beim KSC wieder fit wird.

14.45 Uhr: Heute Abend wird es auch zu einem schnellen Wiedersehen mit S04-Pechvogel Leo Greiml kommen. Der Österreicher war erst vor wenigen Wochen in die Niederlande gewechselt und ist dort direkt zum Stammspieler geworden. Nun kehrt er an die alte Wirkungstätte zurück.

Weitere News:

Mittwoch, 04. September, 13.50 Uhr: Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Ticker zum Testspiel FC Schalke 04 – NAC Breda. Der Anstoß der Partie ist um 18 Uhr, gespielt wird im Schalker Parkstadion.