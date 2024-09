Nach Abgang vom FC Schalke 04 – Albtraum für Abwehr-Star geht nahtlos weiter

Im vergangenen Winter kam er, um dem FC Schalke 04 im Abstiegskampf sofort weiterzuhelfen. Brandon Soppy kam per Leihe von Atalanta Bergamo zu Königsblau und war der große Hoffnungsträger des Pottklubs. Der Defensivakteur sollte die große Baustelle auf der rechten Abwehrseite beheben.

In den Partien, in denen er für den FC Schalke 04 zum Einsatz kam, konnte man sehen, dass er dem Team enorm weiterhelfen könnte. Doch seine Verletzungsanfälligkeit bremste ihn komplett aus – seine Karriere kommt weiterhin nicht in Fahrt.

FC Schalke 04: Soppy bei Bergamo außen vor

Fünf Spiele absolvierte Soppy für Königsblau. Dabei machte der Franzose einen guten Eindruck. Bei all seinen Startelfeinsätzen konnte er dem Team zu Punkten verhelfen – stand Soppy in der Anfangsformation, hat Königsblau nicht verloren. Allerdings war das zu selten der Fall, seine Oberschenkelprobleme verhinderten weitere Spiele für Königsblau.

Seine Leihe musste vorzeitig beendet werden, da seine Blessur gegen Ende der Saison zu schwerwiegend war. Über den Sommer hat er seine Verletzung auskuriert und wollte bei seinem Stammklub in Italien wieder neu angreifen.

Doch nach einigen Wochen in der neuen Spielzeit lässt sich festhalten: Seine Karriere zeigt eher immer weiter nach unten, als wieder in Fahrt zu kommen. Bisher spielt der Ex-Schalker überhaupt keine Rolle in Bergamo.

Böser Karriereknick für Soppy

Nach dem schwierigen Halbjahr auf Schalke scheint es, als würde er eine weitere Halbserie mehr oder weniger hergeben. Ein Wechsel soll im Sommer kein allzu großes Thema gewesen sein – wohl auch wegen seiner Verletzungsanfälligkeit. Denn seine Qualitäten reichen definitiv zu mehr.

Wie es für Soppy weitergeht und ob der Rechtsverteidiger noch eine Zukunft in Italien hat, wird in sich in den kommenden Tagen zeigen. Nach seinem Zehn-Millionen-Wechsel im Jahr 2022 ging es in den letzten Monaten und Jahren steil bergab. Kommt seine Karriere noch einmal richtig in Schwung? Mit 22 Jahren hat Soppy noch einige Jahre im Profigeschäft vor sich.