FC Schalke 04: Emotionale Botschaft vor dem Derby – dieses Video treibt den S04-Fans Tränen in die Augen

Gelsenkirchen. Es ist Matchday! Am Abend empfängt der FC Schalke 04 den Erzrivalen Borussia Dortmund zum Duell – das Revierderby steht an.

Vor dem Anpfiff verbreitet Gerald Asamoah, Ex-Profi des FC Schalke 04, ein emotionales Video im Netz. Zahlreiche S04-Legenden schwören die Mannschaft darin auf den Abstiegskampf ein.

FC Schalke 04: Klub-Legenden mit emotionaler Botschaft

Unter dem Motto „Schalke ist mir nicht egal“ treten in dem Clip verschiedene Ex-S04-Stars auf, die noch immer von den blau-weißen Fans verehrt werden. Ebbe Sand, Ivan Rakitic, Jermaine Jones und Asamoah selbst beschwören den erforderlichen Zusammenhalt im S04-Team. „Schalke darf nicht untergehen!“, so die deutliche Botschaft.

Ein zusätzlicher Motivationsschub vor dem Derby! Am Abend empfangen die Schalker den BVB zum Duell in der Veltins Arena. Die hitzige Begegnung ist für beide Seiten ein Schicksalsspiel: Während Dortmund den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht verlieren will, geht es für Schalke sogar noch um viel mehr. Verliert S04 das Derby könnte das einem endgültigen „Todesstoß“ gleichkommen. Schon jetzt beträgt der Abstand zum rettenden Ufer (Platz 15) neun Punkte.

Thomasz Hajto bringt die Gefühle der S04-Anhänger vor dem Derby noch einmal deutlich auf den Punkt: „Schalke ist eine Religion. Die fantastischen Fans müssen in der Bundesliga bleiben.“ Fabian Ernst, Rafinha, Marcelo Bordon, Lincoln beteuern, dass Blau-Weiß für die zweite Liga ohnehin ein viel zu großer Klub sei.

Mit vereinten Kräften und hochmotiviert soll daher im Derby ein Sieg eingefahren werden. Ein solcher wäre zumindest ein Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf und könnte für die Restsaison neue Kräfte bei S04 freisetzen. Das Spiel kannst du bei uns wie gewohnt im Live-Ticker verfolgen >>> (the)