FC Schalke 04: Revierderby wirft schon Schatten voraus – große Sorge vor Eskalation

Zwar findet das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund erst am 11. März statt, dennoch wirft die brisante Partie jetzt schon ihre Schatten voraus.

Am Sonntagmorgen (19. Februar), wenige Stunden vor dem Auswärtsspiel des FC Schalke 04 bei Union Berlin (0:0), wurden in Gelsenkirchen mehrere S04-Anhänger von rund 150 Personen aus der Fanszene des BVB und Rot-Weiss Essen attackiert. Rund drei Wochen vor dem Duell der beiden rivalisierenden Fanlager gibt es große Sorgen vor einer Eskalation. Die Polizei appelliert.

FC Schalke 04: Derby wirft Schatten voraus

Gegen 6.22 Uhr attackierten plötzlich hundert gewaltbereite Anhänger aus den Fanszenen von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen, die eine enge Fanfreundschaft haben, die Fans des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen, die mit Bussen den Weg nach Berlin antreten wollten. Wenige Stunden später stand nämlich das Auswärtsspiel der Königsblauen bei Union Berlin an.

Die Bilanz der Massenschlägerei: vier Verletzte – darunter ein Busfahrer. Eine schreckliche Aktion, die von allen Seiten verurteilt wird. Sowohl S04 als auch Rot-Weiss Essen haben sich zur Tat geäußert, lediglich der BVB schweigt bisher. „Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung, diese Ermittlungen werden unter Hochdruck geführt und dauern an“, erklärt die Polizei Gelsenkirchen gegenüber DER WESTEN.

Nun ist die Sorge groß, dass vor dem Revierderby am 11. März zwischen den beiden Rivalen die ganze Situation eskaliert.

Polizei appelliert an Vereine und Fanlager

„Die Polizei kann nicht ausschließen, dass so etwas eine Reaktion nach sich zieht. Das sehen wir natürlich mit Sorge“, heißt es weiter. Der leitende Polizeidirektor Peter Both im Gespräch mit DER WESTEN: „Wir appellieren an die Vereine und Fanlager, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen.“

Mehr News für dich:

Alle Seiten hoffen, dass es beim Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund friedlich bleibt. Leider gab es in der Vergangenheit immer wieder Auseinandersetzungen der beiden Fanlager vor, während und nach dem Aufeinandertreffen der Revier-Rivalen.