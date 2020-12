FC Schalke 04: Stambouli schockt S04-Fans – mit dieser Aussage

Der FC Schalke 04 hat gegen den SC Freiburg den nächsten Rückschlag einstecken müssen, Königsblau bleibt Tabellenschlusslicht.

Die Hoffnung bei den Fans des FC Schalke 04 schwindet – auch bei den Spielern? Benjamin Stambouli schockte die Fans jetzt mit einer Aussage.

FC Schalke 04: Stambouli sorgt für Schrecksekunde

Nach der 0:2-Pleite wurde Benjamin Stambouli von einem Reporter gefragt: „Glauben sie daran, dass Schalke da ganz unten raus kommen kann?“ Stambouli antwortete: „Nein, ich glaube nicht“ und löste damit eine kurze Schrecksekunde aus.

Doch keine Sorge S04-Fans! Da hat die Sprachbarriere Stambouli einen Streich gespielt, denn der Franzose hat die Frage offenbar nicht richtig verstanden. Seine restlichen Aussagen zeigen, dass der Verteidiger seinen Kampfgeist noch lange nicht verloren hat.

Auch Benjamin Stambouli konnte die Pleite gegen Freiburg nicht verhindern. Foto: © Roy Gilbert / Revierfoto / Pool

Stamboulis Willen ist ungebrochen

Natürlich ärgerte er sich über die Leistung gegen Freiburg. „Wir haben nicht konsequent gespielt. Heute Abend bin ich nicht froh“, erklärte Stambouli nach dem Spiel.

Stambouli forderte: „Wir müssen den Kopf hochhalten, nach vorne gucken und mehr arbeiten und ich bin sicher, dass wir aus dieser Situation herauskommen“, und sagt weiter: „Wir müssen mehr Glauben an uns. Wir haben so viel Unterstützung von unseren Fans, das ist für mich unglaublich.“

Sein Ziel sei es nun erst einmal wieder zu Null zu spielen. „Ich möchte wieder ein starkes Schalke mit viel Kraft sehen“, so Stambouli.

Coach Baum analysiert knallhart

Trainer Manuel Baum analysierte nach dem Spiel: „Wir sind natürlich unfassbar enttäuscht, wir haben gegen Freiburger verloren, die auch nicht den besten Tag hatten. In der Offensive vor dem Tor waren wir einfach zu harmlos, wir haben so gut wie gar nichts zu Stande gebracht. Dann kriegen wir ein Tor, dass so nicht passieren darf. Danach ist bei uns nicht mehr allzu viel zusammengelaufen.“

Doch die harten Fakten bleiben: Der FC Schalke 04 hat in dieser Saison noch kein einiges Spiel gewonnen und steht schon jetzt mit dem Rücken zur Wand. Das Remis gegen Augsburg hat nicht den erhofften Umschwung gebracht. (fs)