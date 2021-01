Schalke-Star meldet sich zurück – hilft diese Nachricht im Abstiegskampf?

Gelsenkirchen. Monatelang hat Schalke-Profi Benito Raman (26) seine Fans warten lassen. Jetzt meldet sich der belgische Flügelflitzer endlich zurück.

Dafür hat der 26-Jährige auch allen Grund. Hilft die freudige Nachricht nun dem FC Schalke 04 im Abstiegskampf weiter?

Schalke-Star Benito Raman hat wunderbare Neuigkeiten. Foto: imago images / Poolfoto

Schalke-Stürmer mit freudiger Botschaft – letzte Nachricht stammt aus dieser Zeit

Es war der 4. März 2020. Einen Tag nach der bitteren Schalker Pokal-Pleite gegen den FC Bayern München (0:1) schrieb Benito Raman bei Instagram: „It was a real Pokalspiel“ und sprach von einer großartigen Atmosphäre in der Veltins-Arena.

Richtig gehört: großartige Atmosphäre. In einem Fußballstadion. Die Älteren von uns werden sich erinnern: Es gab Zeiten, da standen tatsächlich Fans auf den Stadionrängen.

Der letzte Post von Benito Raman bei Instagram stammt also aus einer Zeit vor dem Corona-Lockdown. Für seine Instagram-Rückkehr hat der Belgier sich ein besonders glückliches Ereignis ausgesucht.

Benito Raman teilt privates Glück – Leistungsexplosion auf Schalke?

So erwarten Benito Raman und seine Frau Charline ihr erstes Baby. Das teilten beide gleichzeitig nach längerer Abstinenz bei Instagram mit. „Bald sind wir zu dritt. Kann es kaum erwarten“, kommentierte der Schalker Flügelflitzer ein Foto von ihm und seiner Ehefrau mit einem Babybauch.

„Kann es nicht erwarten unser kleines Wunder zu treffen. Das Beste, was auf uns wartet“, schrieb Charline Raman auf ihrer Seite zum gleichen Bild.

Das ist Benito Raman:

Gebürtiger Belgier

Kommt aus der Jugend des KAA Gent

Wechselte 2017 von Standard Lüttich zu Fortuna Düsseldorf

Schalke überwies 2019 rund 6,5 Millionen Ablöse an die Fortuna

Seitdem spielt der Flügelflitzer auf Schalke

Ob die Nachricht über den erwarteten Nachwuchs Benito Raman einen zusätzlichen Motivationsschub für die Mammutaufgabe Klassenerhalt des FC Schalke 04 bringt? Die S04-Fans drücken jedenfalls die Daumen und senden ihre herzlichsten Glückwünsche.

Sportlich kann es für Benito Raman jedenfalls wieder bergauf gehen. Bislang erzielte der Belgier zwei Saisontore, wurde zuletzt nach überstandener Knöchelverletzung beim 4:0 gegen Hoffenheim eingewechselt. Am Sonntagabend steht das nächste wichtige Spiel der Schalker in Frankfurt an. (ak)