FC Schalke 04: Nächste Provokation! Benito Raman legt sich erneut mit den Fans an

Beim FC Schalke 04 konnte Benito Raman nicht überzeugen. Bei seinem neuen Klub Anderlecht kann er dagegen schon zu Beginn der Saison glänzen.

Raman sendet direkt eine Message, die auch in Richtung FC Schalke 04. Die Fans reagieren sofort und haben eine klare Meinung.

FC Schalke 04: Benito Raman trifft doppelt und sendet eine klare Message

In der Conference-League-Qualifikation sorgte Benito Raman für Aufsehen. Für seine neue Mannschaft RSC Anderlecht knallte er dem Gegner Vitesse Arnheim (3:3) gleich zwei Dinger ins Netz – und toppte damit seine Tor-Statistik aus der letzten Saison beim FC Schalke 04.

Beim FC Schalke 04 ein Flop, bei Anderlecht zum Top-Scorer? Benito Raman macht auf sich aufmerksam. Foto: IMAGO / Belga

Denn bereits gegen Eupen traf Raman 1:1, kommt somit auf insgesamt drei Tore in der belgischen Liga. Beim Pottklub kam der 26-Jährige in der letzten Saison in 25 Bundesliga-Einsätzen nur auf zwei Zähler – eine erschreckende Bilanz für einen Stürmer.

Auf Twitter postete er nach dem Spiel fünf Emojis, die den Zeigefinger als Schweigesymbol vor den Mund halten. Eine klare Message an alle seine Kritiker und wohlmöglich auch an die Fans des S04.

Diese hatten den Ex-S04-Kicker stark kritisiert, nachdem er erst kürzlich einen Hass-Tirade auf seinen ehemaligen Klub abfeuerte.

FC Schalke 04: Fans zeigen eindeutige Reaktion „gönne ich ihm nicht“

Als der Stürmer vor einigen Tagen gegen seinen ehemaligen Verein Schalke nachtrat, verstanden die Fans keinen Spaß mehr. Vor allem an seinem Ex-Trainer Christian Gross ließ Raman kein gutes Haar und auch die Fans wurden für die schlimmen Szenen nach dem Spiel in Bielefeld scharf kritisiert.

Demnach fällt es den S04-Fans schwer, sich für den Doppelpack ihres ehemaligen Spielers zu freuen. Unter dem Twitter-Hashtag #Raman machen Anhänger ihrer Wut Luft: „Gönn ich nicht“, schreibt einer. Ein weiterer meint: „In der belgischen Liga würde ich auch einen Doppelpack machen.“

-----------------------

Weitere News vom S04:

-----------------------

Auch unter dem Post von Raman hagelt es Spott und Häme, darunter auch Videos, die den Belgier zeigen, wie er sich beim Pottklub in der Offensive Patzer leistete. Einige S04-Anhänger werden noch deutlicher und äußern ganz klar, was sie von der Provokation halten. Wir haben ein paar Reaktionen gesammelt:

Zu Hause 3 Gegentore kassiert und dann nen Larry machen.. Als guter Teamplayer natürlich nur den Erfolg der Mannschaft im Blick und auch sonst sehr demütig unterwegs. So kennt man ihn.

Ja komm, ist gut.

Du Wurst denkst auch, du wärst ne Granate.

Halt’s Maul!

War irgendwie klar das er jetzt Tore macht, wenn er von Schalke weg ist.

Peinlich!

Ein weiterer Grund für die Fan-Wut könnte sein, dass ausgerechnet ein anderer Ex-Schalker im gegnerischen Tor stand. Markus Schubert stand bei Arnheim im Kasten und kassierte gleich drei Treffer. Sein Abgang schmerzte die Fans vom FC Schalke 04 deutlich mehr. (cg)