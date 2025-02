FC Schalke 04: Bericht sorgt für Wirbel! Holt Ben Manga IHN zu S04?

Seit Ben Manga Kaderplaner des FC Schalke 04 ist, hat er schon für die eine oder andere Transferüberraschung gesorgt. Einige von den neuen Spielern zeigen schon, was sie drauf haben, während es wie üblich aber auch Enttäuschungen gibt.

Selbst nach dem Ende des Transferfensters gibt es Gerüchte über mögliche Neuzugänge beim FC Schalke 04. Nun sorgt ein Bericht aus Mexiko für Aufregung. Holt Ben Manga einen Spieler, den er vor fünf Jahren schon zu Eintracht Frankfurt lotsen wollte?

FC Schalke 04: Wirbel um Mexiko-Bericht

Es wäre ein typischer Transfer des Kaderplaners des FC Schalke 04. Ben Manga konnte schon einige spannende und überraschende Deals verkünden. Ist auch Jose Juan Macias einer davon? Der Mexikaner war einst ein begehrter Spieler, der die große Hoffnung des mexikanischen Fußballs war. Viele Vereine wollten ihn im Alter von 20 Jahren verpflichten.

Auch Eintracht Frankfurt war an ihm interessiert. Damals war Ben Manga Chefscout und Direktor Profifußball bei den Hessen. Ein Transfer kam jedoch nicht zustande. Fünf Jahre später könnte es jetzt aber doch dazu kommen. So berichtet nämlich ESPN aus Mexiko, dass Macias derzeit ein Angebot eines deutschen Zweitligisten erhalten habe. Der Name des Vereins wird nicht genannt. Ist es etwa Schalke?

Das Gerücht sorgt bei den Fans jedenfalls für viel Aufregung, die es ebenfalls für einen Ben-Manga-Transfer halten, da er ihn schon 2019 verpflichten wollte. In den kommenden Wochen und Monaten wird sich dann zeigen, ob es tatsächlich die Königsblauen sind, die den mexikanischen Star haben wollen.

Bitterer Karriereverlauf

Allerdings würde der FC Schalke 04 hierbei auch ein Risiko eingehen. 2021 wurde Macias an den FC Getafe verliehen, sollte dort Spielpraxis sammeln und sich bei anderen europäischen Klubs noch begehrter machen. Allerdings lief es nicht wie gewünscht und der Stürmer ging zurück nach Mexiko zu Deportivo Guadalajara. Dort verletzte er sich im Sommer 2022 und zog sich einen Kreuzbandriss zu.

Bei seinem Comeback auf dem Trainingsplatz verletzte er sich erneut und musste anschließend 567 Tage pausieren. Im vergangenen Sommer verpflichtete ihn dann Santos Laguna für 2,3 Millionen Euro, doch der Transfer hat sich nicht ausgezahlt. Den Erwartungen konnte er nicht gerecht werden.

Seitdem wird über ein Karriereende spekuliert. Macias soll mit 25 Jahren ans Aufhören denken, doch der ESPN-Bericht sagt aktuell was anderes. Schnappt Ben Manga tatsächlich beim Stürmer zu?