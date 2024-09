FC Schalke 04: Mutige Ansage – fliegen Manga diese Worte um die Ohren?

Nach der Länderspielpause wartet auf den FC Schalke 04 gleich ein echter Brocken – es geht auswärts zum Karlsruher SC (Freitag, 13. September, 18.30 Uhr). Der KSC zählt zu den formstärksten Teams der Liga, während auf Schalke der Druck bereits wieder etwas wächst.

In der pflichtspielfreien Woche hat Kaderplaner Ben Manga bereits auf das schwere Auswärtsspiel beim KSC geblickt – dabei sorgte er mit einer dicken Ansage an Karlsruhe für Verwirrung – auch bei den Fans des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Manga sorgt mit Aussage über den KSC für Diskussionen

Auf Schalke wird immer gefordert, mutig und offensiv zu agieren. Das gilt aus Sicht der meisten Fans wohl sowohl auf als auch abseits des Platzes. Doch mit einer Äußerung über den kommenden Gegner könnte er über das Ziel hinaus geschossen sein.

„Ohne es abwertend zu meinen: Die vier, fünf Topspieler von uns, die hat der KSC nicht“, betonte Manga in einer Medienrunde. Angesichts der letzten Spiele der Karlsruher und der Entwicklung in dem Kalenderjahr ist das eine gewagte Aussage. Der KSC hat sowohl die meisten Punkte in 2024 bisher geholt als auch die meisten Tore in Liga zwei geschossen.

Dazu steht der KSC mit zehn Punkten aus vier Spielen derzeit auf Rang zwei der Tabelle. Auch wenn sich der S04-Boss rein auf die Spitze des KSC-Kaders bezogen hat, ist diese Aussage nicht ganz ohne Risiko. Dazu dürften auch die jüngsten Erfahrungen aus Spielen gegen Karlsruhe aufseiten des Pottklubs wohl nicht gerade für große Euphorie sorgen.

Bittere Erinnerungen für Geraerts und Co.

Als der S04 das letzte Mal zum KSC reiste, hagelte es eine herbe 0:3-Klatsche. Es war das erste Spiel für Karel Geraerts bei S04 und das ging mächtig in die Hose. Königsblau war nahezu chancenlos und präsentierte sich auf allen Ebenen desolat. Nun kehrt Geraerts mit einem fast komplett neuen Team nach Karlsruhe zurück und möchte es besser als beim letzten Gastspiel im Wildpark machen.

Auch wenn große Teile der Elf der 0:3-Pleite aus der vergangene Saison nicht mehr mit von der Partie sind, könnte es enorm schwer für Königsblau werden, Punkte mit nach Gelsenkirchen zu nehmen. Vor allem defensiv bedarf es eine große Leistungssteigerung gegen spielstarke und offensiv ausgerichtete Karlsruher.