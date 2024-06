FC Schalke 04: Ben Manga mit großer Ankündigung – „Ich habe volles Vertrauen“

Der neue Kaderplaner des FC Schalke 04 Ben Manga räumt zusammen mit Sportdirektor Marc Wilmots beim Revierklub weiter auf. Schon vor Öffnung des Sommertransferfensters konnten die Verantwortlichen bereits zahlreiche Neuzugänge an Land ziehen.

Auch auf der Abgangsseite herrschte beim S04 bereits viel Bewegung. All das trägt die Handschrift von Schalkes Kaderplaner Manga. Der kündigt nun weitere Maßnahmen an – und haut dabei richtig auf den Tisch!

FC Schalke 04: „Ben-Manga-Spieler“ sollen kommen

Der 50-Jährige verpflichtete zuletzt drei Mitarbeiter für Schalkes neues Integrationsteam. Der Grund? Manga will zukünftig auf Spieler aus dem Ausland setzen, wie er selbst gegenüber der „SportBild“ bestätigt: „Es sollen auf jeden Fall noch sogenannte ,Ben-Manga-Spieler‘ kommen. Das bedeutet, dass wir auch Spieler holen werden, die aus dem Ausland stammen und die viele Menschen nicht kennen werden“, so Manga.

Der ehemalige Frankfurter will dabei ganz auf seine eigene Transferphilosophie setzen: „Wahrscheinlich werden viele sogar sagen: ,Wie kann man denn so einen Spieler holen?‘ Doch unser Scouting-Team weiß genau, was es tut, ich habe volles Vertrauen“, sagt Manga weiter. Diese Spieler sollen sich beim S04 entwickeln und dem Verein dann hohe Ablösesummen bescheren – so zumindest der Plan.

Manga will neue Spieler bestmöglich integrieren

Dass Schalke bei seinen Neuzugängen also künftig in unbekannteren Ligen fischen wird, ist wohl die klare Transferstrategie der Verantwortlichen. Für Manga ist es dabei besonders wichtig, diese Spieler zu gut es geht zu integrieren: „Das Thema Integration ist enorm wichtig für Spieler, die aus dem Ausland kommen. Wir werden den Spielern immer signalisieren: Ihr seid nicht alleine, unser Team kümmert sich um euch“.

Beim FC Schalke 04 könnte sich also in naher Zukunft ein vollständiger Turnaround anbahnen. Fans werden das vor allem bei der Mannschaftskonstellation zu spüren bekommen.