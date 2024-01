FC Schalke 04: Ex-Boss geht auf Axel Hefer los – „Schalker bewusst angelogen“

Diese Worte bergen jede Menge Sprengstoff. Wenn der FC Schalke 04 gerade eines nicht gebrauchen kann, dann sind es Schlammschlachten. Ein ehemaliger Präsident des Klubs startet nun aber genau so eine. Mit überdeutlichen Worten bekommt Aufsichtsratsboss Axel Hefer (hier mehr zu ihm lesen) sein Fett weg.

Michael Zylka, der seit 50 Jahren Mitglied beim FC Schalke 04 ist und 1988 kurzzeitig für drei Tage Präsident des Vereins war, holt zum Rundumschlag aus. Seine Vorwürfe haben es in sich: Es geht um angebliche Lügen und Vetternwirtschaft.

FC Schalke 04: Läster-Attacke gegen Hefer

Die Knappen befinden sich im Umbruch. So nahm Anfang des Jahres der neue Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann seine Arbeit auf (hier mehr lesen). Sein Name sorgte bereits bei der Verkündung für Aufsehen. Denn zum einen kommt in dieser sportlich prekären Lage ein sport-unerfahrener CEO. Zum anderen haben Tillmann und Hefer eine gemeinsame Vergangenheit bei Trivago.

Es ist ein Punkt, weshalb Zylka in einem Beitrag auf Facebook nun aus der Haut fährt. Er ist Hefer überhaupt nicht wohlgesonnen. Mehr noch: Er hoffe auf einen „baldigen, freiwilligen Rücktritt des gegenwärtigen Aufsichtsratsvorsitzenden“.

„Die Compliance-Regeln des Vereins legen unmissverständlich fest, wie sich Amtsträger bei ihren Tätigkeiten zu verhalten haben, dies betrifft auch Personalentscheidungen“, poltert Zylka. Die Einstellung des Fußball-Neulings Tillmann „ist schon sehr nah an der Vetternwirtschaft angesiedelt“.

Wer wusste was?

Damit nicht genug. Denn Zylka kommt auch auf die Umstände zu sprechen, wie Hefer in sein jetztiges Amt kam. Aus seiner Sicht basiert alles auf einer Lüge. Hefer habe auf der damaligen Mitgliederversammlung „die anwesenden Schalker bewusst angelogen und so seine Wahl in den Aufsichtsrat ermöglicht“.

Was er meint? Zu dieser Zeit sorgte die Rangnick-Gruppe beim FC Schalke 04 für Wirbel. Diese wollte den Ex-Trainer als neuen starken Mann auf Schalke installieren. Selbst Verhandlungen führte man – ohne Genehmigung des damaligen Aufsichtsrats. Hefer bestritt damals, von diesem Thema gewusst zu haben.

Hefer und die Rangnick-Gruppe

Pikant: Kurz vor der Mitgliederversammlung 2021 hatte sich die „Rangnick-Gruppe“ nochmals zu Wort gemeldet und behauptet, dass Hefer sehr wohl von den Verhandlungen mit Rangnick wusste, sogar persönlich dabei war. Auch interessant: Aus der „Rangnick-Gruppe“ wurde letztlich kein Kandidat für die AR-Kandidatur zugelassen. Hefer aber eben schon, wurde dann sogar Boss des Gremiums.

Aus Zylkas Sicht konnte dies also nur durch die Lüge, nichts von Rangnick zu wissen, passieren. Andernfalls wäre wohl auch Hefer nicht als Kandidat des FC Schalke 04 zugelassen worden. Diese Lüge, schreibt der Ex-S04-Präsident, sei „nachweisbar“ und habe nur dazu gedient, die aufgeheizte Atmosphäre für sich zu nutzen.

FC Schalke 04: Plauderte Hefer seinen Plan aus?

Auch packt er aus: Gegenüber einem Logenmieter und einem Sponsor habe Hefer sogar erzählt: „Ja, ich war dabei aber ich konnte dies nicht während meines Wahlkampfes zur Mitgliederversammlung zugeben.“ Für Zylka sei dies „schäbiges Politikerverhalten“.

Ob an diesem Vorwürfen etwas dran ist, lässt sich nicht sagen. Der Aufsichtsratsboss des FC Schalke 04, der zuletzt noch gesagt hatte, Kritiker sollen sich gerne an ihn wenden, hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Doch für Zylka ist klar: Das alles spreche nicht für eine Rettung von S04. Und er sei gespannt, wie lange Fans, Sponsoren und Mitglieder noch den „Niedergang dieses einzigartigen Vereines hinnehmen werden“.