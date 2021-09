FC Schalke 04: DAS werden die Fans sicher gerne hören! Statistik-Guru berechnet S04-Aufstieg

So schnell wie möglich wieder erstklassig spielen, das ist das große Ziel des FC Schalke 04. Und einer meint nun zu wissen, dass genau das eintreffen wird.

Mit seinen Prognosen liegt Nate Silver fast nie falsch. Und auch den Aufstieg des FC Schalke 04 will er anhand von Zahlen berechnet haben.

FC Schalke 04: Statistik-Guru sagt S04-Aufstieg anhand von Zahlen voraus

In den USA wird Nate Silver für seine Prognosen gefeiert. Sei es die Präsidentenwahl oder Baseball-Ergebnisse. Und auch bei seinen Vorhersagen zum FC Schalke 04 kann er auf eine überragende Erfolgsquote verweisen.

Schafft der FC Schalke 04 den Aufstieg in dieser Saison? Laut Statistik-Experten Nate Silver JA! Foto: IMAGO / Sven Simon/ IMAGO / ZUMA Wire

Im letzten Jahr prognostizierte Silver den Abstieg bereits nach dem dritten Spieltag und er sollte richtig liegen. In der Saison 2016/17 landete er fast eine Punktlandung. Seine Berechnung ergab Platz elf und 42 Punkte. Am Ende wurde es Rang 10 mit 43 Zähler.

Für dieses Jahr hat der Statistik-Guru außerordentlich gute Nachrichten für die S04-Fans. Denn laut dem 43-Jährigen ist der Aufstieg der Königsblauen in die erste Bundesliga bereits beschlossene Sache.

Eine Tabelle auf der Homepage seines Teams „FiveThirtyEight“ hat die komplette Zweitliga am Ende der Saison zusammengestellt. Demnach wird der Pottklub mit 58 Punkten, einem Torverhältnis von +17 Toren und dem Zweiten Platz aufsteigen. Lediglich der SV Werder Bremen liegt mit einem Punkt vor den Schalkern.

Der Hamburger SV teilt sich mit dem SC Paderborn den dritten Platz laut der Berechnung von Silver und müsste demnach ins Relegationsspiel.

Ein Blick in die Gegenwart verrät jedoch, dass es bis zum erhofften Ziel noch ein langer Weg ist.

Schalke will Tabellenzweiten schlagen und Punkte gut machen

Aktuell sieht die Bilanz des S04 mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Remis überschaubar aus. Die sieben Punkte ergeben nach fünf Spieltagen Platz 9 in der Tabelle.

Gegen den Spitzenreiter Jahn Regensburg war der Pottklub noch machtlos (1:4). Zuhause gegen Fortuna Düsseldorf (3:1) lief es dann deutlich besser.

Nach der Länderspielpause geht es am Sonntag (13.30 Uhr) zum SC Paderborn. Ähnlich wie in den vergangenen Jahren schicken sich die Westfalen an, wieder oben mitzumischen. Es wird also keine leichte Partie. Sollte der S04 jedoch gewinnen, würden „nur“ noch 48 Zähler fehlen, damit Nate Silver Recht behielte. (cg)