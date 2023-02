FC Schalke 04: Klub-Legende will Talente zu S04 lotsen – „Hohe Qualität als Herausforderung nutzen“

Für den FC Schalke 04 gab es im Rahmen des vergangenen Heimspiels gegen den Vfl Wolfsburg ein erfreuliches Wiedersehen. Ein Publikumsliebling besuchte das erste Mal seit längerer Zeit ein Spiel von Königsblau.

Er stand für eine der erfolgreichsten Phasen der jüngeren Vereinsgeschichte vom FC Schalke 04. Nun kehrte Atsuto Uchida zurück zum S04. In einem Interview nach dem Spiel sprach der Japaner über seine Funktion als Clubbotschafter und die Verbindung von seiner Heimat ins Ruhrgebiet.

FC Schalke 04: Fanliebling auf Schalke

Atsuto Uchida war während seiner aktiven Zeit auf Schalke einer der beliebtesten Spieler bei S04. Uchida kam im Sommer 2010 vom japanischen Erstligisten Kashima Antlers und spielte insgesamt 104-mal in der Bundesliga, dazu 29-mal in der Champions League für Königsblau. Darüber hinaus gewann er in der Saison 2010/11 den DFB-Pokal und anschließend den DFL-Supercup mit Blau-Weiß.

Dank seiner japanischen Bescheidenheit und seines Fleißes entwickelte er sich rasch zu einem absoluten Liebling beim S04. Vor allem mit seinem Flügelpartner und Peru-Flitzer Jefferson Farfan war er längere Zeit Teil einer der besten Außenverteidiger-Flügelspieler-Kombination der Liga. Im Laufe seiner Karriere plagten ihn jedoch immer wieder muskuläre Probleme und Knieverletzungen. Zum Ende seiner Zeit bei S04 kam er dementsprechend immer seltener zum Einsatz.

Doch auch nach seinem Abgang blieb er dem S04 immer verbunden, besuchte sowohl Trainingseinheiten als auch Spiele in Gelsenkirchen. Seit 2021 arbeitet Uchida auch wieder offiziell für die Knappen. Seit zwei Jahren fungiert er als Clubbotschafter für den FC Schalke 04. In dieser Tätigkeit soll der Japaner seine Beziehung zwischen Japan und Schalke aufleben lassen und die Verbindung zwischen den beiden Parteien noch weiter intensivieren.

S04: Japanische Talente für die Knappenschmiede

In seinem Interview mit dem S04 verriet der 34-Jährige erstmals die Aufgaben und Visionen in seiner Tätigkeit. „Coronabedingt habe ich bisher kaum etwas als Clubbotschafter mach können“, erklärte Uchida. Trotzdem habe er große Pläne. „Ich möchte den Fokus auf junge Spieler aus Japan legen und diese zu Schalke holen“, so der Ex-S04-Rechtsverteidiger. Darüber hinaus wolle Uchida immer mehr Freundschaftsspiele zwischen japanischen Jugendmannschaften und Teams aus der Knappenschmiede arrangieren. „Wir wollen die hohe Qualität der Schalker Jugend als Herausforderung für die Japaner nutzen“, so der Clubbotschafter

Dass der FC Schalke 04 für eine herausragende Jugendarbeit steht, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Die Knappenschmiede ist weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Rund um Kult-Trainer Norbert Elgert arbeitet der Schalker Nachwuchs seit Jahren äußerst erfolgreich. Nicht zuletzt wegen der vielen Top-Stars wie Manuel Neuer, Julian Draxler und Leroy Sane steht der FC Schalke wie kaum ein anderer Verein in Deutschland für eine starke Nachwuchsarbeit. Diese soll also nun auch für die Teams in Uchidas Heimat förderlich sein.