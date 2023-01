FC Schalke 04: Top-Klubs klopfen bei S04-Juwel an – steht der nächste Abschied bevor?

Was war die Freude beim FC Schalke 04 im vergangenen Jahr groß, als verkündet wurde, dass Mega-Juwel Assan Ouédraogo mit einem Profivertrag ausgestattet wurde.

Obwohl er bislang noch kein einziges Profispiel für den FC Schalke 04 absolviert hat, ist das Talent heiß begehrt. Kommt es trotz langfristigem Vertrag zu einem Abgang?

FC Schalke 04: Top-Klubs wollen Ouédraogo

Die Knappenschmiede des FC Schalke 04 ist weltweit bekannt. Schließlich wurden hier zahlreiche Superstars ausgebildet. Manuel Neuer, Mesut Özil, Julian Draxler oder Leroy Sane sind nur einige von vielen Beispielen. Große Hoffnungen gibt es auch bei Assan Ouédraogo.

Der 16-Jährige unterschrieb zum Ende des vergangenen Jahres einen Fördervertrag. S04 hat dabei die Option, den Vertrag zu einem Lizenzspielervertrag mit Laufzeit bis 2027 umzuwandeln. Noch konnte Ouédraogo kein Profispiel für die Königsblauen absolvieren, dennoch hat er schon das Interesse zahlreicher Vereine auf sich gezogen.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, fragten „fast sämtliche Topklubs“ in den vergangenen Monaten beim Mittelfeldspieler an. Allen habe er allerdings abgesagt. Ouédraogo ist zurzeit noch in der U19 der Königsblauen aktiv und erspielte sich dort den Ruf eines Toptalents. Sieben Tore und zwei Vorlagen in elf Einsätzen zeugen von seiner Klasse.

Schalke profitiert von möglichem Abgang

Im kommenden Sommer soll das Juwel zu den Profis hochgezogen werden. Spätestens dann könnte ein Abschied zum Thema werden, wenn noch weitere Top-Vereine auf ihn aufmerksam werden. Denn in seinem Fördervertrag hat sich Ouédraogo mehrere Ausstiegsklauseln hineinschreiben lassen.

Schalke-Talent Assan Ouedraogo ist heiß begehrt. Foto: IMAGO / Revierfoto

Deren Höhe sei abhängig von Ouédraogo Status zum Zeitpunkt der Aktivierung und von der Qualität des kaufenden Vereins. Sollte also ein Champions League-Klub für den Youngster bieten, wenn er schon Nationalspieler ist, winkt dem FC Schalke 04 die höchstmögliche Summe.

Das war bereits in der Vergangenheit oft der Fall, dass S04 durch Talente hohe Ablösesummen kassierte. Aber auch beim Weiterkauf darf sich der Bundesligist auf Geldeinnahmen freuen.