Nach Schalke-Abgang – Mega-News für Ex-S04-Juwel Ouedraogo

Als der FC Schalke 04 seinen Abgang verkündete, waren viele Fans am Boden zerstört. Assan Ouedraogo war das erste große Talent aus der Knappenschmiede nach mehreren Jahren, das den Königsblauen Hoffnung machte.

Doch seit dem Sommer steht Ouedraogo bei RB Leipzig unter Vertrag. Das Ex-Schalke-Juwel fehlte aber bislang aufgrund einer Verletzung, konnte in keinem Pflichtspiel debütieren. Das Warten hat jedoch wohl bald ein Ende.

Ex-Schalke-Talent Ouedraogo: Bald ist es wohl endlich so weit

Ist die Leidenszeit von Assan Ouedraogo bald vorbei? Seitdem der Neuzugang vom FC Schalke 04 zu RB Leipzig wechselte, konnte er noch keine Partie absolvieren. Anfang August hatte sich der 18-Jährige nämlich eine Knieverletzung zugezogen, die konservativ behandelt wurde.

Auch interessant: Schalke – Fürth: Alle Augen sind auf S04-Star gerichtet – droht ihm wieder ein Rückschlag?

Der Bundesligist will das Top-Talent deshalb behutsam heranführen. Seit rund zwei Wochen absolviert Ouedraogo schon Teile des Mannschaftstrainings. Nun verkündet der „Kicker“, dass ein Debüt für Leipzig in Sichtweite sei.

So könnte der Youngster möglicherweise nach der Länderspielpause, die vom 11. bis zum 19. November geht, in der Bundesliga das erste Mal für seinen neuen Klub auflaufen.

Debüt steht bevor

Das könnte dann am 23. November gegen die TSG Hoffenheim der Fall sein. Das Ex-Schalke-Talent kann es sicher auch kaum abwarten, endlich wieder auf dem Platz stehen zu können. Das letzte Mal, als Ouedraogo gespielt hat, war am 11. Mai 2024 in der 2. Bundesliga mit S04 gegen Hansa Rostock (2:1).

Mehr Nachrichten für dich:

Danach fehlte er wegen einer Knöchelverletzung einige Wochen, ehe später der Wechsel zu den Leipzigern verkündet wurde. Die Sachsen werden hoffen, dass er jetzt lange fit bleibt und endlich zeigen kann, was er drauf hat. Bereits auf Schalke ließ das Juwel sein Talent immer wieder aufblitzen. Kein Wunder also, wieso RB zehn Millionen Euro nach Gelsenkirchen überwiesen hat, um sich die Dienste des gebürtigen Mülheimers sichern zu können.