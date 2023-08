FC Schalke 04: Offiziell! Hammer um S04-Juwel Ouedraogo

Er bereitet den Fans des FC Schalke 04 aktuell viel Freude, auch wenn der Saisonstart mit drei Niederlagen aus vier Spielen mehr als nur schwach war: Assan Ouedraogo. Der gerade einmal 17 Jahre alte Mittelfeldspieler zeigte in den Partien schon, was für ein Potenzial in ihm steckt.

Daher darf er sich jetzt über eine ganz besondere Auszeichnung freuen, die den FC Schalke 04 vor allem stolz macht.

FC Schalke 04: Ouedraogo erhält Auszeichnung

Er ist Europameister mit der U17-Nationalmannschaft geworden, hat in der Vorbereitung mit dem FC Schalke 04 geglänzt und feierte einen persönlichen Traumeinstand im Profibereich. Auch wenn S04 zum Auftakt gegen den HSV mit 3:5 verlor, erzielte Ouedraogo dabei seinen ersten Treffer.

Danach folgten zwei Siege und zwei Niederlagen. Der Saisonstart der Königsblauen ist denkbar schwach gewesen. Der einzige Lichtblick ist Ouedraogo, der den S04-Fans viel Freude bereitet.

Nun gibt es auch eine ganz besondere Auszeichnung für das 17-jährige Juwel. Ouedraogo wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet. Das S04-Talent erhält dabei die Medaille in Bronze.

S04 stolz auf Ouedraogo

„Wir sind sehr stolz und freuen uns, dass Assan die Medaille für seine außergewöhnlichen sportlichen Leistungen erhält“, sagt Peter Knäbel, Mitglied des Vorstands beim FC Schalke 04. „Diese Ehrung zeigt, wie beeindruckend sein Weg, der in der Knappenschmiede begann, bisher war. Ich bin mir sicher, dass wir alle noch sehr viel Freude an Assan haben werden.“

Der DFB vergibt seit 2005 die Fritz-Walter-Medaillen in Gold, Silber und Bronze an die besten Nachwuchsspieler des Jahres. Ouedraogo landete hinter Paris Brunner von Borussia Dortmund und Noah Darvich vom FC Barcelona auf dem dritten Platz. Die Auszeichnung in Bronze wird dem 17-Jährigen im September überreicht.

In der Vergangenheit bekamen schon einige S04-Talente die Auszeichnung. Max Meyer 2014 und 2012 (U19 Silber und U17 Silber), Donis Avdijaj 2013 (U17 Bronze), Julian Draxler 2011 (U18 Gold) und Manuel Neuer 2005 (U19 Silber).