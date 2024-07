FC Schalke 04: Kurz nach Abgang – Ouedraogo kündigt Rückkehr an

Dieser Transfer war für viele Fans des FC Schalke 04 ein Stich ins Herz: Eigengewächs Assan Ouedraogo wechselte vor einigen Wochen zu RB Leipzig in die erste Bundesliga. Aufgrund seiner Ausstiegsklausel und der finanziellen Situation war der Pottklub gezwungen.

Nun greift der 18-Jährige bei den Sachsen an. Dennoch hält er weiterhin eine Verbindung zu seiner Heimat und zum FC Schalke 04. Sogar eine Rückkehr nach Gelsenkirchen hat er schon im Kopf.

FC Schalke 04: Ex-Juwel wird deutlich: „Wird immer ein besonderer Veren sein“

Ganze zehn Jahre war Ouedraogo in der Knappenschmiede. 2014 wechselte er von Union Mülheim zu Königsblau und durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften des Pottklubs. Nun verließ er Schalke schweren Herzens und schloss sich RB an. Jetzt betonte er jedoch, dass seine Bindung zu Schalke bestehen bleibe.

„Wenn man dann so lange in einem Verein ist, entwickelt sich aber natürlich etwas. Jeder, der mich kennt, weiß, dass der FC Schalke für mich immer ein ganz besonderer Verein sein wird. Mein Bruder spielt ja auch beim S04“, so das deutsche Mittelfeld-Juwel gegenüber „Sportbild“.

„Es herrscht auf Schalke immer Druck. Das habe ich auch gespürt & dennoch hatte ich bei den Heimspielen immer Spaß. Wir haben keine optimale Saison gespielt & trotzdem war die Hütte immer voll“, blickte er auf die schwierige letzte Saison zurück.

Ouedraogo freut sich auf Stadion-Rückkehr

In Leipzig dürfte ihn eine deutlich ruhigere und erfolgreichere Saison erwarten. Bei Gelegenheit wird er jedoch auch seinen Ex-Klub unterstützen, um diesen bald in Liga eins wiederzusehen. „Ich würde mich sehr über einen Aufstieg von Schalke freuen, klar. Wenn wir freihaben und ich die Chance habe, werde ich auch in der Arena vorbeischauen“, so der Ex-S04-Star.

Trotz des schmerzhaften Abgangs dürfte Ouedraogo wohl immer herzlich auf Schalke willkommen sein – sowohl vonseiten der Verantwortlichen als auch vonseiten der Fans. Man darf gespannt sein, wann er sich zum ersten Mal nach seinem Abgang am Berger Feld blicken lässt.