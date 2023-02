FC Schalke 04: Bitterer Verlust droht! Top-Klubs sind scharf auf Mega-Talent des S04

Jedes Jahr gibt es immer wieder einige Talente aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04, die den Sprung schaffen und zu absoluten Stars werden. Nur leider nicht immer in Gelsenkirchen. Beispiele gibt es genug und es werden wohl auch noch einige weitere Youngsters folgen.

Den Traum hat auch Ngufor Anubodem, der noch kein Profispiel für den FC Schalke 04 absolviert hat und den Verein im Sommer verlassen könnte. Die Top-Klubs sind scharf auf das Mega-Talent der Königsblauen.

FC Schalke 04: Abgang im Sommer droht

Mit gerade einmal 18 Jahren sorgt Ngufor Anubodem vom FC Schalke 04 schon für mächtig Wirbel. An dem Youngster aus der U19 gibt es viele Interessenten, ein Abgang im Sommer gilt als wahrscheinlich.

Anubodems Vertrag in Gelsenkirchen läuft nämlich aus. Laut dem Portal „fussballtransfers.com“ sollen der AZ Alkmaar aus den Niederlanden sowie der FC Brügge aus Belgien um das S04-Juwel buhlen.

Der Youngster, der für die deutsche Juniorennationalmannschaften im Einsatz war, wird aktuell vom kamerunischen Verband umworben und will zudem den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Sollte Königsblau ihm diese Perspektive nicht bieten, könnte dann endgültig der Abgang folgen.

Profivertrag bei Alkmaar oder Brügge?

Die beiden Klubs wollen dem Außenverteidiger, im Gegensatz zum FC Schalke 04, eine Möglichkeit bei den Profis in Aussicht stellen. Bei den Knappen dürfte das schwer werden, da dort aktuell Cedric Brunner gesetzt ist und mit Mehmet Can Aydin ein Talent immer wieder eingesetzt wird.

Anubodem (r.) könnte den S04 am Saisonende verlassen. Foto: IMAGO / Patrick Ahlborn

Da bliebe dann nur noch die U23 der Knappen, die in der Regionalliga West spielt. Ob er sich für die vierte Liga in Deutschland oder die erste Liga in einem der beiden Länder entscheiden wird, wird sich zeigen.

Für die kommende Saison bei der U19 hat S04 hingegen schon kräftig Verstärkung geholt. Mit Jean Paul Ndiaye, Zaid Amoussou-Tchibara und Roman Doulashi schließen sich drei Top-Talente der Knappenschmiede für die Spielzeit 2023/24 an. Sowohl einige Abgänge als auch Neuzugänge werden in nächster Zeit sicherlich folgen. Vielleicht ist dann auch das Kapitel Schalke für Anubodem beendet.