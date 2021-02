Schalke 04 war nach der Niederlage in Wolfsburg niedergeschlagen.

FC Schalke 04: Am Boden zerstört! ER rührt S04-Fans zu Tränen

Große Emotionen beim FC Schalke 04 nach der Pokalniederlage gegen den VfL Wolfsburg.

Das knappe Ausscheiden gegen den Liga-Rivalen nahm einige Spieler des FC Schalke 04 sichtlich mit. Amine Harit rührte die Fans anschließend zu Tränen.

FC Schalke 04: Harit mit emotionaler Botschaft

Die sportliche Situation der Knappen lässt auch die Spieler nicht kalt. Das wurde nach dem Abpfiff in Wolfsburg mehr als deutlich. Timo Becker wie auch Amine Harit standen mit Tränen in den Augen auf dem Platz.

Amine Harit war nach dem Spiel völlig aufgelöst. Foto: Swen Pförtner/dpa

Besonders Harit schien sichtlich mitgenommen, vergrub das Gesicht im Trikot. Der Marokkaner musste von Co-Trainer Naldo in den Arm genommen und getröstet werden. Kurze Zeit später meldete sich der Mittelfeldstratege auch in den sozialen Netzwerken zu Wort.

„Wenn die Dinge am schlimmsten sind und nichts nach deinen Wünschen läuft“, beginnt Harit seine Botschaft. „Vertraue darauf, dass es dich eines Tages stärker macht“, schreibt er an seine Fans gerichtet.

Auf Schalke gehen langsam, aber sicher die Lichter aus. Nach dem Aus im Pokal bleibt lediglich die scheinbar aussichtlose Mission Klassenerhalt übrig. Nach 19 Spielen haben die Knappen aber bereits neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Schalke-Fans zeigen sich verständnisvoll

Dennoch zeigen die Reaktionen der Fans, dass sie hinter Harit und den Schalkern stehen. Den 23-Jährigen erreichen viele aufbauende und aufmunternde Kommentare. Denn trotz der Niederlage zeigten die Königsblauen einen engagierten Pokal-Fight.

So bauen die Fans Harit wieder auf:

„Du hast gut gespielt heute. Wenn ihr so weiter macht, werdet ihr wieder Erfolg haben.“

„Wir verdienen dich nicht.“

„Kopf hoch, Amine.“

„Du hast ein großes Spiel gemacht heute. Gib niemals auf.“

„Denk immer dran, wir stehen hinter euch, egal ob erste oder zweite Liga.“

„Wir sehen, wie sehr ihr es versucht.“

„Ich glaube an euch!“

Nach einer umstrittenen Elfmeter-Entscheidung rannten die Königsblauen in der zweiten Halbzeit einem Rückstand hinterher. Besonders in der Schlussphase drückte Schalke 04 auf den Ausgleich, doch sowohl Mark Uth als auch Mattew Hoppe scheiterten an VfL-Keeper Koen Casteels. (mh)