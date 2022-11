FC Schalke 04: Nach Marseille-Verbleib – Harit mit nächstem großem Erfolg

Vor kurzem wurde bekanntgegeben, dass Amine Harit den FC Schalke 04 offiziell verlassen hat. Dies machte eine Klausel im Vertrag des Marokkaners bei Olympique Marseille möglich.

Nachdem seine Zukunft nun geklärt ist, gibt es gleich den nächsten großen Erfolg für den ehemaligen Spieler des FC Schalke 04. Der Grund: Der Offensivspieler darf mit zur WM 2022 nach Katar.

FC Schalke 04: Harit fährt nach Katar

Da in wenigen Wochen die Weltmeisterschaft beginnt, benennen die Nationaltrainer der einzelnen Nationen langsam ihre Kader für das Turnier im Wüstenstaat. Selbiges gilt auch für den marokkanischen Trainer, welcher mit Amine Harit einen ehemaligen Star des FC Schalke 04 für sein Aufgebot nominiert hat.

In der aktuellen Saison kommt der Marokkaner in 15 Spielen für den französischen Klub auf ein Tor und drei Torvorlagen. Dabei erzielte er alle Scorer in der Champions League. Nun wird er seine Qualitäten in Katar unter Beweis stellen dürfen. Dabei trifft der 25-Jährige in seiner Gruppe auf Belgien, Kanada und Vize-Weltmeister Kroatien.

Amine Harit über den FC Schalke 04 zur WM

Seine Karriere begann Harit in der Jugend beim FC Nantes in Frankreich, ehe es für ihn 2017 zum FC Schalke 04 ging. Die Königsblauen bezahlten damals eine Ablösesumme von acht Millionen Euro für den Offensivspieler. In seinen insgesamt 119 Spielen für die Gelsenkirchener traf der Marokkaner 13-mal selbst und bereitete 23 weitere Tore vor.

Bereits im Sommer 2021 wurde Amine Harit dann von Schalke an Olympique Marseille ausgeliehen, im letzten Sommer wurde das Leihgeschäft erneut verlängert. Dieses Mal hat sich der französische Klub allerdings eine Kaufpflicht gesichert, welche nun vor wenigen Tagen aktiviert wurde. Die Königsblauen erhielten demnach fünf Millionen Euro beim Verkauf ihres Spielers.