FC Schalke 04: Harit lässt Klub jubeln – besonders S04 wird sich freuen

Seit diesem Sommer läuft Amine Harit wieder bei Olympique Marseille auf. Der verliehene Star des FC Schalke 04 spielt mit dem französischen Klub auch in der Champions League auf höchstem Niveau.

Dort konnte der Marokkaner zum ersten Mal in dieser Saison für seinen neuen Arbeitgeber treffen. Dem FC Schalke 04 wird es ebenfalls freuen.

FC Schalke 04: Harit lässt Klub jubeln

In der Ligue 1 läuft es für Harit und Marseille rund. Nach neun Spieltagen steht Olympique mit 23 Punkten auf Platz zwei hinter Tabellenführer PSG (25). In der Champions League erhoffen sich die Franzosen, in die K.o.-Runde einzuziehen.

An den ersten beiden Spieltagen gab es zwei bittere Niederlagen für den Klub. Im dritten Spiel gegen Sporting Lissabon sollte endlich der Befreiungsschlag gelingen – und tatsächlich! Marseille gewann mit 4:1 gegen den portugiesischen Traditionsverein.

Schalke: Leihgabe Amine Harit bejubelt seinen Treffer zum 2:1 für Marseille. Foto: IMAGO / PanoramiC

Nach einem frühen Schock nach bereits 51 Sekunden konnte Olympique durch Alexis Sanchez ausgleichen. Die 2:1-Führung erzielte dann schließlich Amine Harit. Die Leihgabe des FC Schalke 04 traf klasse mit dem Kopf unhaltbar ins Tor.

S04 wird sich freuen

Wenig später erhöhte dann Ex-BVB-Star Leonardo Balerdi auf 3:1, ehe nach dem Seitenwechsel die Partie dann endgültig entschieden wurde.

Besonders Schalke wird sich über die guten Leistungen von Amine Harit freuen. 15 Spiele muss der marokkanische Nationalspieler für Olympique Marseille absolvieren, dann wird die Kaufpflicht automatisch gezogen. Die gute Nachricht vorab: sieben Partien hat der Marokkaner schon seit seiner Ankunft gespielt.

Die schlechte Nachricht: In vier Spielen wurde er eingewechselt und Joker-Einsätze werden im Deal zwischen Schalke und Marseille wohl nur als halbe Begegnung gewertet, berichtet die „Bild“-Zeitung. Heißt: Harit steht aktuell bei fünf von 15 Spielen. Dennoch sieht alles vielversprechend aus. Denn mit dem Einzug in die K.o.-Phase kommen mehr Partien hinzu, in denen Harit dann starten könnte. Somit ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die Kaufpflicht automatisch aktiviert wird.